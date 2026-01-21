Pronóstico del tiempo en Nueva York para este miércoles 21 de enero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 34 grados Fahrenheit (1ºC). La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 10.56 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:15 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:00 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 28 y los 45 grados Fahrenheit (-2 y 7ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 13% por la tarde y 6% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.