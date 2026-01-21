Tormenta invernal pone en alerta a siete estados del sur de EE.UU. para el fin de semana

Una extensa tormenta invernal mantiene en alerta a amplias zonas del sur de Estados Unidos, donde autoridades de al menos siete estados se preparan para la llegada de nieve, hielo y lluvias peligrosas durante el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), el sistema comenzará a impactar desde este viernes y se extenderá desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del sur hasta el centro-sur del país, con condiciones severas previstas durante varias horas.

Los estados potencialmente afectados son Texas, Oklahoma, Louisiana, Arkansas, Misisipi, Alabama y Tennessee, regiones poco acostumbradas a episodios prolongados de clima invernal.

En el caso de Texas —el segundo estado más poblado del país— el NWS emitió una alerta para el centro y norte del territorio, vigente desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado. El organismo advirtió que las bajas temperaturas podrían convertir carreteras en superficies peligrosas, especialmente en puentes y pasos elevados.

Las autoridades meteorológicas también alertaron sobre la posible acumulación de hielo en líneas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de interrupciones en el suministro de energía.

“El frío extremo representa una amenaza para la vida”, señaló el NWS, que además advirtió sobre daños en tuberías sin protección y riesgos para el ganado en zonas rurales.

Texas en emergencia

Ante este escenario, el gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el estado de emergencia y ordenó a distintas agencias estatales prepararse para responder ante posibles impactos del temporal.

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), responsable de operar la mayor parte de la red eléctrica del estado, aseguró que prevé contar con capacidad suficiente para atender la demanda durante el evento climático.

“ERCOT continuará desplegando todos los recursos disponibles para gestionar la red de manera confiable y coordinar estrechamente con las autoridades y proveedores del sistema eléctrico”, indicó el organismo en un comunicado.

La advertencia llega mientras Texas aún recuerda las consecuencias de la tormenta invernal Uri en 2021, considerada una de las peores crisis energéticas en la historia del estado. Aquel fenómeno dejó a más de 4,5 millones de personas sin electricidad —algunas durante varios días—, afectó el suministro de agua potable y provocó al menos 246 muertes, según cifras oficiales.

Las autoridades instaron a la población a seguir los avisos meteorológicos y a tomar precauciones ante un evento que podría afectar tanto la movilidad como los servicios básicos en amplias zonas del sur del país.