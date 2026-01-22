NFL: Confirman que el FBI investiga la muerte del expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay

La existencia de una investigación del FBI sobre la muerte del expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, fue confirmada por integrantes del propio equipo.

Se reveló la posible implicación de un médico de California que, según los informes, le recetó analgésicos y ketamina a Irsay.

Sin embargo, según el equipo, los funcionarios del FBI no se han puesto en contacto con ellos ni se han emitido citaciones judiciales, según un artículo de The Washington Post.

Irsay falleció en mayo a los 65 años a causa de lo que se describió como un paro cardíaco.

Buscan registros en la investigación

El FBI está buscando registros e información sobre la muerte de Irsay, su consumo de sustancias y su relación con el Dr. Harry Haroutunian, un especialista en adicciones de California.

El Post citó un documento judicial emitido por un gran jurado a principios de este mes en Los Ángeles y afirmó que se había contactado con personas cercanas a Irsay.

Irsay, que pasó largas temporadas en California, falleció en el Hotel Beverly Hills. El Dr. Haroutunian también se alojaba en el hotel y estaba tratando a Irsay antes de su fallecimiento.

Irsay habló públicamente sobre su experiencia con el abuso de sustancias, incluyendo varias sobredosis, una de las cuales casi le costó la vida. Sus tres hijas —Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt y Kalen Jackson— asumieron la propiedad de los Colts tras su muerte.

