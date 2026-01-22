Teoría conspirativa en la NFL: San Francisco 49ers investiga si subestación eléctrica causa plaga de lesiones

La plaga de lesiones que ha azotado a San Francisco 49ers en la última década ha escalado al nivel de teoría conspirativa. 49ers investigará si las dolencias de sus jugadores están relacionadas con la presencia de una subestación eléctrica cerca del Levi’s Stadium.

El gerente general, John Lynch, declaró el pasado miércoles que están abiertos a investigar todas las variables posibles para detectar la causa de las lesiones en masa que sufre la franquicia.

“Hemos oído que esa teoría ha sido desmentida. La salud y la seguridad de nuestros jugadores son de suma importancia. Lo analizamos a fondo. Nuestros propietarios brindan un apoyo extraordinario en cuanto a recursos, y siempre estaremos atentos a estas cuestiones”, dijo en conferencia de prensa.

About that viral video blaming 49ers injuries on an electrical substation…



John Lynch says they’ll look into it. pic.twitter.com/dX5NMuFSgQ — Andrew Siciliano (@AndrewSiciliano) January 21, 2026

Lynch confirmó que la franquicia se puso en contacto con expertos para hacer estudios “debajo de la cerca”. La teoría comenzó en redes sociales con los comentarios de algunos fans.

No obstante, terminó de llegar al vestuario de los 49ers cuando el receptor Kendrick Bourne aludió a ella después de que el ala cerrada George Kittle se rompiera el tendón de Aquiles derecho en el partido de playoffs contra Philadelphia Eagles.

¿Qué dice la teoría?

En Santa Clara hay subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión. Algunos fans especularon que la epidemia de lesiones de los jugadores de San Francisco 49ers estaba ligada a la exposición prolongada a campos electromagnéticos.

Los 49ers han tenido una de las tasas de lesiones más altas de la liga durante años. El patrón se mantiene incluso con cambios de entrenador, preparadores físicos y rutinas. La ubicación del complejo de entrenamiento está cerca de infraestructura eléctrica pesada.

Básicamente, la sustentación de la teoría dice que la fuerza electromotriz (FEM) generada por equipos eléctricos cercanos podría crear campos electromagnéticos intensos que afectan el cuerpo de los jugadores hasta debilitarlos o hacerlos más propensos a lesiones musculares y óseas.

San Francisco 49ers ha entrenado en Santa Clara desde finales de la década de 1980, y la subestación se construyó unos años después. Sin embargo, en 2014 fue ampliada y coincidió justo con la inauguración del Levi’s Stadium.

La teoría ha quedado en mera especulación, pues de momento no se ha podido comprobar la hipótesis. Incluso, varios científicos y profesionales de la medicina la han desmentido.

Uno de ellos fue Frank de Vocht, profesor de epidemiología y salud pública en la Facultad de Medicina de Bristol, en Inglaterra. El académico es considerado una eminencia en las consecuencias que generan los campos electromagnéticos (CEM). En una entrevista para The Washington Post declaró que la teoría es “una tontería”.

Según datos de OverTheCap, los 49ers terminaron la temporada con 20 jugadores en la lista de reservas gracias a las lesiones. Esto se tradujo en un gasto que supera los $95 millones de dólares.

Se trata de la cifra más alta de toda la NFL. Para ponerlo en contexto, es casi $20 millones más que el segundo equipo más afectado, Arizona Cardinals.



