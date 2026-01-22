Pronóstico del clima en Nueva York para este jueves 22 de enero

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) y una mínima de 28 grados Fahrenheit (-2ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:15 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:01 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 10 y los 36 grados Fahrenheit (-12 y 2ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 7% por la tarde y 6% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.