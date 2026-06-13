Qatar rescata milagroso empate ante Suiza y consigue el primer punto de su historia en Mundiales

La selección de Qatar consiguió un agónico empate ante Suiza con un gol de Boualem Khoukhi de cabeza, dándole al seleccionado árabe su primer punto en la historia de los Mundiales.

El equipo dirigido por Julen Lopetegui, aguantó cerca de su arco durante casi todo el encuentro. No se desesperó con el tanto de penal de Breel Embolo, sino que se mantuvo apegado a su libreto y, afirmándose en la figura de su arquero Abunada, esperó su oportunidad.

Apenas había contado con unas situaciones aisladas, pero Qatar, en la última jugada del partido, consiguió el tan buscado y anhelado gol de la igualdad: recuperación en campo contrario, toque de Afif, gran centro de Al-Amin y cabezazo de Khoukhi sober la marca de Muheim, que había entrado minutos antes, para vencer la resistencia de Kobel y poner el 1 a 1 a los 94 minutos.

Qatar rescató un punto en el último suspiro. ?????#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7mE1rzfl4m — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 13, 2026

Suiza dominó en el primer tiempo

Por la parte de Suiza, el asedio fue continuo, sobre todo en la primera parte. Dan Ndoye tuvo las primeras ocasiones claras, con un tiro raso cruzado que sacó Abunada y otro que se fue por encima del larguero. De hecho, el portero qatarí, jugador del Al-Rayyan, fue clave para que el partido no acabara en goleada. Sacó paradas de todas formas.

A Embolo, Aebischer, Ndoye, Ruben Vargas… Héroe y villano, ya que fue él también el que provocó el penalti que transformó Embolo antes del cuarto de hora de juego.

El equipo de Julen Lopetegui se cerró tras el gol y le dio el balón a los suizos. El sevillista Rubén Vargas fue el más desequilibrante, tanto partiendo desde la derecha como, sobre todo, desde la izquerda, donde estuvo gran parte del partido.

Pese al asedio, no llegó ningún otro tanto. La poca fortuna y sobre todo, Abunda, se encargaron de ello. Lloraba el portero tras el pitido final, y no fue para menos. Mantuvo a los suyos en el partido, y tuvo gran parte de culpa del éxito de su equipo.

La segunda parte perdió ritmo. Qatar se sintió más cómoda defendiendo, pero Suiza no dejó de tener el monopolio balón y la posesión. El resultado se quedaba corto, pero parecía que no había prisa en el combinado helvético. Lo acabó pagando el conjunto de Yakin que, en un momento de pérdida de concentración, dejaron que Qatar combinara una jugada a placer y Khoukhi, que le ganó el salto a un blando Miro Muheim, rematara e hiziera historia para los suyos.

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