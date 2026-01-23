Oficiales de la Lotería de Florida entregaron a un migrante indocumentado a ICE

MIAMI – Agentes de la Lotería de Florida detuvieron a un inmigrante indocumentado en Miami como parte de su colaboración con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, según reveló este viernes el Gobierno floridano.

“La semana pasada, agentes especiales de la Lotería de Florida, certificados como oficiales de la fuerza de trabajo del ICE bajo el acuerdo 287(g), aprehendieron a un extranjero ilegal durante una investigación de un billete de lotería fraudulento en Miami”, informó el organismo en sus redes sociales.

Las autoridades no detallaron la identidad ni la nacionalidad del sujeto, al que trasladaron al centro de detención del ICE en Miramar, en la zona metropolitana de Miami, “donde permanece en custodia”, aunque tampoco aclararon si el hombre está implicado en el presunto crimen.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, destacó la detención como parte de su agenda antiinmigrante en el estado, donde ha obligado a todas las autoridades a firmar los acuerdos 287(g), que permiten a los oficiales locales y estatales cooperar con ICE en el arresto de migrantes.

“Incluso la Lotería de Florida está haciendo su parte para que los extranjeros ilegales rindan cuentas“, expresó el mandatario, del Partido Republicano, en X.

DeSantis destacó la semana pasada el arresto de 20,000 migrantes en los últimos nueve meses y el liderazgo de su Gobierno en la agenda antiinmigrante en Estados Unidos durante su último discurso del “Estado del estado” ante el Congreso de Florida.

