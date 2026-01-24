window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

EE.UU. destruyó nuevo bote en el Pacífico y mató a dos tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la misión

Lancha con migrantes venezolanos en la costa del Pacífico por Panamá

El Pacífico Oriental abarca desde el sur de México hasta el norte de Perú.  Crédito: Matias Delacroix | AP

Avatar de EFE

Por  EFE

WASHINGTON – EE.UU. destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por supuestas organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico y eliminan a dos tripulantes y un tercero sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión bajo el marco del plan “Lanza del Sur” y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un vídeo.

La embarcación se conducida por el Pacífico Oriental y era conducida por tres personas que las fuerzas armadas identifican como narcotraficantes y dos de ellos fallecieron.

El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha eliminado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump. 

