EE.UU. destruyó nuevo bote en el Pacífico y mató a dos tripulantes

WASHINGTON – EE.UU. destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por supuestas organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico y eliminan a dos tripulantes y un tercero sobrevivió.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión bajo el marco del plan “Lanza del Sur” y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un vídeo.

La embarcación se conducida por el Pacífico Oriental y era conducida por tres personas que las fuerzas armadas identifican como narcotraficantes y dos de ellos fallecieron.

El Comando Sur detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.

Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente depuesto, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.

El Comando Sur ha eliminado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.

Sigue leyendo:

Buque USS Iwo Jima que trasladó a Maduro tras su captura se encuentra en Puerto Rico

FAA emite avisos para aerolíneas de EE.UU. en espacios aéreos en el Pacífico desde México a Ecuador

EE.UU. incauta otro buque con petróleo venezolano en el Caribe



