Buque USS Iwo Jima que trasladó a Maduro tras su captura se encuentra en Puerto Rico

El buque estadounidense USS Iwo Jima, que trasladó a Nicolás Maduro tras su captura, se encuentra este viernes en el puerto de Ponce, en el sur de Puerto Rico, que ha sido escenario en los últimos meses de numerosas maniobras militares por parte de Estados Unidos.

A bordo del USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio, hay varios militares, un helicóptero V-22 Osprey y un helicóptero CH-53 Super Stallion, según pudo constatar EFE.

En el Puerto de las Américas de Ponce, también está atracado el USS Mahan, un destructor clase Arleigh Burke, y hay trasiego de vehículos militares.

La presencia del buque se produce una semana después de que el Gobierno de Puerto Rico acordara alquilar a la Armada de EE.UU. un espacio en el Aeropuerto Internacional Mercedita, también en Ponce, hasta mayo de 2026 para llevar a cabo maniobras logísticas.

Maduro fue capturado en la capital de Venezuela, el pasado 3 de enero, junto a su esposa, Cilia Flores, y llevado a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que ambos se encontraban a bordo de esta embarcación anfibia para dirigirse hacia Nueva York, donde Maduro enfrenta un proceso penal por narcotráfico.

Entre medias, una aeronave que supuestamente transportaba al presidente venezolano y su esposa hizo una parada de emergencia en la base Ramey, en el noroeste de Puerto Rico, debido a una supuesta emergencia médica de Maduro, que se solucionó con brevedad para que el avión siguiera su recorrido.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, destacó ese día la importancia de la isla en el operativo de EE. UU. contra el Gobierno de Venezuela.

“El papel que jugamos en la defensa nacional, y por eso el orgullo que sentimos los puertorriqueños de ser parte de esta gran nación”, dijo la primera ejecutiva de Puerto Rico, una isla que es un Estado Libre Asociado a EE. UU.

Tanto Ramey como la base Roosevelt Roads, en Ceiba (este de Puerto Rico), fueron, durante los pasados meses, zona de ejercicios militares por parte del Ejército de estadounidense, acogiendo esta última al menos una decena de aviones de combate F-35.

La gobernadora de Puerto Rico, firme defensora de Trump, apoyó asimismo la operación militar contra Venezuela asegurando que “reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”.

EE.UU. llegó a tener 11 bases militares en Puerto Rico, y, actualmente, la Guardia Nacional sigue utilizando Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads.

La remilitarización de la isla ha causado controversia entre la población puertorriqueña, que ha protagonizado varias protestas frente a las bases desde que comenzaron las maniobras en el marco de las tensiones en el Caribe.

Sigue leyendo:

Marina de Guerra de EE.UU. alquiló parte del Aeropuerto Mercedita en Ponce, Puerto Rico

Despliegue militar de EE.UU. en Puerto Rico demuestra la falta de autonomía del territorio, asegura experto

Alcalde de Ceiba, Puerto Rico, sobre despliegue de soldados de EE.UU. en antigua base: “Nosotros somos un pueblo militar”





