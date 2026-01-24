Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 24 de enero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $2,900,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 24 de enero

Los números ganadores son: 05 09 11 18 22 24 25 26 38 40 41 42 46 47 49 63 66 68 70 74

Números ganadores de Numbers del sábado 24 de enero

Combinación mediodía: 07 01 06

Combinación noche: 05 05 01

Números ganadores de Win 4 del sábado 24 de enero

Combinación mediodía: 07 03 07 06

Combinación noche: 01 09 06 00

Números ganadores de Take 5 del sábado 24 de enero

Combinación mediodía: 02 23 25 27 33

Combinación noche: 03 24 30 33 37

Números ganadores de Cash4Life del sábado 24 de enero

Los números ganadores son: 15 16 32 38 51

Recomendaciones para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay varios trucos para mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil buscar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números que vas a jugar.

Después, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda contar con un presupuesto que seguir fielmente. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, todas las personas mayores de 18 años pueden participar en la Lotería de Nueva York sin importar el lugar de residencia.

