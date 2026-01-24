Tormenta NYC: habrá poca visibilidad y el frío será intenso

“La visibilidad será muy baja. No será solo nieve. Esta tormenta también traerá consigo un frío intenso, un período prolongado de temperaturas gélidas que se extenderá durante la próxima semana”, esas fueron hoy las palabras del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa en la que volvió a pedir a los neoyorquinos no exponerse innecesariamente este domingo en la calle.

El alcalde precisó que la tormenta viene acompañada de un frío tan intenso que cualquier período sostenido que Nueva York haya experimentado en aproximadamente 8 años”. “Pero Nueva York, pase lo que pase, esta ciudad está lista. En los últimos días, los trabajadores municipales han trabajado incansablemente para preparar nuestra ciudad para la nieve y el frío, y el gobierno de la ciudad ha trabajado de una manera que debería hacer sentir orgulloso a cada neoyorquino”, aseguró.

Indicó que los trabajadores del Departamento de Sanidad aplicaron salmuera en todas las autopistas y vías principales de la ciudad, así como en los parques de la Gran Manzana.

“Hemos monitoreado los reportes al 311 de tormentas de nieve anteriores para recopilar información sobre dónde los servicios municipales se prestaron de manera inadecuada en el pasado. Áreas donde no se aplicó suficiente sal, por ejemplo, zonas que fueron pasadas por alto, y ahora vamos a abordar esas deficiencias antes de la tormenta. El resultado es una ciudad donde cada agencia trabaja en total coordinación con las demás. Estamos completamente equipados y estamos listos para cualquier clima invernal que llegue este domingo”, explicó.

Sobre las clases el lunes

Mamdani dijo que esperaría hasta este domingo al mediodía para determinar si se suspenden las clases presenciales el lunes en el sistema público educativo. “Los maestros y el personal de las escuelas públicas se han asegurado de que los estudiantes tengan los dispositivos que necesitarán para aprender, en caso de que las clases se realicen de forma remota el lunes”.

Código azul vigente

También dijo que el Código Azul declarado el jueves pasado continúa vigente, con trabajadores de alcance de servicios para personas sin hogar recorriendo los cinco distritos y conectando a los neoyorquinos sin hogar con refugios. “A nadie se le negará ayuda. Todos los hospitales, todos los centros de acceso del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y todos los refugios tienen una política de puertas completamente abiertas. Esto significa que tenemos suficientes camas de refugio disponibles para cada neoyorquino que las necesite”.

En la Gran Manzana se registrarán vientos de hasta 35 millas. Para el lunes se esperan hasta 8 o 9 pulgadas de nieve y posiblemente un poco más, según el parte del alcalde Mamdani.

El servicio de Citibikes estará suspendido así como el voto anticipado hoy en las elecciones especiales en el distrito 36 de Astoria, Queens.

El Alcalde hizo un llamado además a contactar al 311 por cualquier emergencia y las llamadas serán distribuidas al 911 cuando alguna persona necesite encontrar un refugio en caso de cortes del suministro eléctrico.