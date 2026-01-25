Este lunes no habrá clases presenciales sino de forma remota por la tormenta en NYC

El alcalde Zohran Mamdani y el canciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Kamar H. Samuels (NYCPS), anunciaron hoy que, debido a las condiciones climáticas extremas, todos los edificios de NYCPS permanecerán cerrados este lunes y las clases continuarán de forma remota.

La decisión prioriza la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal, a la vez que garantiza la continuidad de la instrucción y cumple con el requisito de 180 días de instrucción del Estado de Nueva York.

En un comunicado a los padres de familia, las autoridades escolares dijeron que los niños que asisten a LYFE, a un programa de 3K o Pre-K en una escuela primaria o centro de Pre-K deben participar en las experiencias de aprendizaje a distancia que indique su programa.

Asimismo, se cancelaron todos los programas extraescolares, la educación para adultos y otros programas escolares. La transición a la instrucción remota afectará a aproximadamente 500,000 estudiantes en más de 1,100 escuelas.

Debido al día de desarrollo profesional, los alumnos de preparatoria y de escuelas que solo atienden a los grados 6-12 no tendrán clases el 26 de enero. Sin embargo, el resto de los alumnos, incluidos los de 6-8 grado en escuelas primarias o secundarias, participen en el aprendizaje a distancia.

“La preparación es importante, especialmente en momentos como este”, dijo el Canciller Escolar, Kamar H. Samuels. “Agradezco a nuestras comunidades escolares por el trabajo realizado durante los últimos días, desde las pruebas de resistencia tecnológica hasta la seguridad de los edificios y la preparación de las aulas virtuales. Esta fue una decisión difícil, tomada pensando en la seguridad de cada familia, y les agradezco su flexibilidad”.

Para obtener información sobre las herramientas, aplicaciones y plataformas de aprendizaje digital que utilizan las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, visite schools.nyc.gov/digitallearning. Las escuelas están preparadas para abordar los problemas tecnológicos si surgen. Los estudiantes que necesiten asistencia técnica pueden visitar selfservice.schools.nyc o contactar directamente a su escuela.

Las escuelas charter y privadas toman decisiones independientes sobre los cierres. Sin embargo, las escuelas autónomas ubicadas en los edificios de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York estarán cerradas cuando NYCPS pase a la instrucción remota.