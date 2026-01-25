Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 25 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 25 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 25 de enero

Los números ganadores son: 04 12 13 23 33 36 42 43 46 50 54 60 64 66 68 71 72 73 76 80

Números ganadores de Numbers del domingo 25 de enero

Combinación mediodía: 09 07 07

Combinación noche: 01 08 03

Números ganadores de Win 4 del domingo 25 de enero

Combinación mediodía: 09 09 08 03

Combinación noche: 01 06 07 03

Números ganadores de Take 5 del domingo 25 de enero

Combinación mediodía: 03 12 23 30 35

Combinación noche: 12 22 26 30 38

Números ganadores de Cash4Life del domingo 25 de enero

Los números ganadores son: 45 46 47 56 58

Recomendaciones para aumentar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, hay varios trucos para mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es importante buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

Seguidamente, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja establecer un presupuesto y apegarse a él. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

