Fallece el destacado presentador Rafael Pineda

El reconocido periodista y presentador de noticias Rafael Pineda, cuyo legado ayudó a definir el periodismo en español en Estados Unidos, falleció la noche del domingo, anunció este lunes el canal Univision 41, a través de un comunicado.

Pineda, de 88 años, un pionero en los medios hispanos, fue el presentador principal de los noticieros de N+ Univision 41 durante más de 42 años, lo que lo llevó a convertirse en el periodista de noticias con más años al aire en el mercado televisivo de Nueva York.

Adriana Vargas, vicepresidenta de Noticias de Univision 41, dijo que Pineda fue mucho más que un presentador.

“Fue un pilar de nuestra redacción y una voz confiable para generaciones de televidentes. Su compromiso con la excelencia periodística y su profundo respeto por nuestra comunidad establecieron el estándar del periodismo en español en Nueva York”, afirmó Vargas.

A lo largo de su distinguida carrera, el periodista fue reconocido por su integridad, profesionalismo y compromiso inquebrantable con las comunidades a las que sirvió.

Pineda fue uno de los primeros presentadores hispanos en entrevistar a un presidente de Estados Unidos, y su trabajo fue reconocido con numerosos honores, incluyendo un Premio Emmy, su inducción al Salón de la Fama de los Radiodifusores de Nueva York y el premio Silver Circle de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

“Tuve el privilegio de trabajar junto a Rafael. Todos los días se aseguraba de recorrer toda la redacción y saludar personalmente a cada persona antes de comenzar su trabajo. Fue un verdadero caballero, un periodista respetado, profundamente admirado y querido por todos los que lo conocieron”, acotó Roberto Yáñez, vicepresidente sénior de Estrategia y Operaciones de Contenido para la Región de la Costa Este.