Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 27 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 27 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 27 de enero

Los números ganadores son: 02 03 19 22 27 29 30 35 44 45 47 54 58 62 63 66 67 68 76 80

Números ganadores de Numbers del martes 27 de enero

Combinación mediodía: 05 01 07

Combinación noche: 00 06 05

Números ganadores de Win 4 del martes 27 de enero

Combinación mediodía: 01 05 05 00

Combinación noche: 00 04 09 05

Números ganadores de Take 5 del martes 27 de enero

Combinación mediodía: 01 16 25 33 37

Combinación noche: 02 06 26 35 38

Números ganadores de Cash4Life del martes 27 de enero

Los números ganadores son: 15 26 32 44 59

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que pueden reducir las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más comunes es seleccionar números que se basan en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Estrategias para elegir tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un desafío, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuándo se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

