Una hispana es la nueva líder municipal de la protección ambiental de NYC

Una abogada de raíces puertorriqueñas, criada en El Bronx, y con más de 30 años de lucha por la justicia ambiental fue nombrada por el alcaldeZohram Mamdani como la nueva comisionada del Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York (DEP). Desde este martes 27, Lisa García, ocupa una posición medular en una urbe que tiene grandes desafíos por el calentamiento global, en un momento clave en que fondos federales siguen disminuyendo para abordar esta materia.

Esta agencia municipal se encarga nada menos que de la calidad del suministro de agua potable a los neoyorquinos, gestiona el sistema de alcantarillado, trabaja para mitigar las inundaciones y monitorea la calidad del aire y el ruido.

Se trata de una de las unidades del entramado burocrático de la Gran Manzana, sobre la cual pesan todas las inversiones y acciones preventivas para mitigar la posibilidad de que antes fenómenos climáticos en el futuro, zonas costeras como Lower East Side, Red Hook, Coney Island y parte de Queens sean castigadas por inundaciones que se pronostican puedan ser destructivas.

También esta pieza en el equipo del alcalde tiene como meta proseguir en políticas para mejorar la calidad del aire, justamente en las comunidades más pobres de la Gran Manzana.

“Sé que estamos en una situación difícil y que perdimos financiación federal, pero seremos muy activos para asegurarnos de que el trabajo se realice. Nos aseguraremos de que los neoyorquinos no sientan ninguna presión, ni ningún problema”, indicó García quien cuenta con una vasta experiencia en asuntos ambientales.

Entre las misiones asignadas a esta profesional, se encuentra nada menos, que seguir convirtiendo a la Gran Manzana en líder de la lucha contra el cambio climático.

Amplia experiencia

De acuerdo con Inside Climate News, la nueva miembro del gabinete municipal, se había desempeñado como administradora de la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) bajo la presidencia de Joe Biden.

En ese cargo, supervisó asuntos relacionados con Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y ocho naciones tribales.

Antes de eso, se desempeñó como administradora asociada y asesora principal de las administradoras de la EPA, Lisa P. Jackson y Gina McCarthy, durante la administración del ex presidente Barack Obama, y ​​se centró en la planificación de la justicia ambiental, ayudando a crear mapas en línea de amplia disponibilidad que mostraban, manzana por manzana, dónde coincidían la contaminación y la población.

Como abogada de formación, García ha ocupado cargos en diversas organizaciones de defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, incluyendo el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y Earthjustice.

Además de su experiencia en la Oficina de Protección Ambiental de la Fiscalía General de Nueva York, la Comisionada García fue profesora asociada en la Facultad de Derecho de Rutgers y profesora adjunta en la Universidad de Columbia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Stony Brook y su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn.

“Enfrentamos el cambio climático”

En rueda de prensa la nueva funcionaria del equipo de Mamdani comentó que como una niña que creció en El Bronx, padeciendo de asma, conoce los retos que tienen las comunidades más vulnerables y pobres en frente a la contaminación.

“Ya sea defendiendo a grupos comunitarios, trabajando para el gobierno estatal y federal, o representando a grandes ONG y organizaciones académicas, me enorgullece haber luchado por la justicia ambiental y climática a lo largo de mi carrera. Esos son exactamente los mismos principios que aplicaré en el DEP”, acotó.

Además, Mamdani anunció a Sharun Goodwin como comisionada del Departamento de Libertad Condicional y a Yume Kitasei como comisionada del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad.

“Cada una de estas neoyorquinas comparte un compromiso común con el servicio público, un deseo de anteponer la ciudad y sus necesidades, a las suyas propias. Y una verdadera ambición de mejorar lo que los neoyorquinos esperan de su gobierno”, dijo el mandatario.