Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 27 de enero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con varios sorteos que brindan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si quieres participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 27 de enero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 27 de enero

Combinación mediodía: 00 05 07 07

Combinación noche: 02 03 08 02

Números ganadores de Pick-4 del martes 27 de enero

Combinación mediodía: 02 08 07 00 07

Combinación noche: 05 00 07 00 02

Números ganadores de Cash4Life del martes 27 de enero

Los números ganadores son: 15 26 32 44 59

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 27 de enero

Los números ganadores son: 12 21 33 35 39 B-12

Multiplicador: 3

Bote acumulado: $340,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia según el juego. Se celebran todos los días de la semana y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números a su gusto o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo se celebra una vez.

Para jugar tu boleto en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos son a las 9:00 PM de la tarde (ET) y proporcionan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también ofrece premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

