Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero

¿Cómo deberías prepararte para salir este miércoles en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 25 grados Fahrenheit (-4ºC) de máxima y los 12 grados Fahrenheit (-11ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 21ºF (-6ºC) de máxima y 21ºF (-6ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 8.7 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:10 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:08 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 9 y los 21 grados Fahrenheit (-13 y -6ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.