Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 29 de enero al 4 de febrero

Dámaris Bójor en el Atrium

La cantautora mexicana Dámaris Bójor se presenta por primera vez en el Lincoln Center como parte de la serie Songwriter/Storyteller, este jueves 29 de enero a las 7:30 pm, en el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway). Originaria de Hermosillo, Sonora, Bójor define su música como folkpirano: una fusión emotiva de folk-pop contemporáneo con sonidos campiranos del noroeste de México. Con una propuesta íntima y personal, interpretará canciones de su álbum Folkpirana (2025), acompañadas de guitarra, bajo, armónica y percusión.Gratis. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía

Escultura de hielo olímpica en Rockefeller Center

El Rockefeller Center inaugura su año deportivo con la presentación de una impactante escultura de hielo dedicada a atletas del Team USA, en colaboración con Ralph Lauren. La obra, tallada en 10 toneladas de hielo, rinde homenaje a figuras que competirán en Milano Cortina 2026 y podrá verse en los Channel Gardens. El evento contará con la presencia de la patinadora olímpica Maame Biney y maestros talladores de hielo. En el Channel Gardens, Rockefeller Center (5ª Ave. entre calles 49 y 50), este viernes 30 de enero a las 11:00 am. Además, del 2 al 15 de febrero, Rockefeller Center, en alianza con NBC, continuará la celebración con “NBC’s Legendary February”, en coincidencia con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina, el Super Bowl LX y el NBA All-Star Game, todos transmitidos exclusivamente por NBC y Peacock. Habrá activaciones y programas especiales para familias y niños. Más información: https://www.rockefellercenter.com.

Cortesía Rockefeller Center

“La breve y maravillosa vida de Oscar Wao” en Repertorio Español

Basada en la aclamada novela de Junot Díaz, esta adaptación teatral dirigida por Marco Antonio Rodríguez vuelve a las tablas de Repertorio Español (138 East 27th Street) los días sábado 31 de enero, a las 7:00 pm, y domingo 1 de febrero, a las 3:00 pm. La obra narra la historia de Oscar, un joven dominicano-estadounidense de Nueva Jersey que sueña con ser escritor y encontrar el amor, mientras lidia con el peso de una antigua maldición familiar ?el fukú? que atraviesa generaciones desde Santo Domingo hasta Estados Unidos. Un relato conmovedor sobre identidad, destino y la fuerza del amor. Boletos:https://repertorio.nyc.

Foto: Krystal Pagán

Encuentro Cultural Comunitario en el Queens Museum

Este domingo 1 de febrero, de 11:00 am a 1:00 pm, Mazorca Colectiva organizará un nuevo Encuentro Cultural Comunitario en el Queens Museum (Flushing Meadows Corona Park) con la proyección del documental Somos Guardianes (foto). La actividad forma parte de una serie de espacios creados para amplificar las voces de las comunidades locales a través del arte, la palabra y la reflexión colectiva. El documental lleva al público al corazón del Amazonas para visibilizar las luchas de los pueblos indígenas frente a las crecientes crisis territoriales. Al finalizar, se realizará una conversación abierta que promueve el diálogo desde las experiencias y contextos culturales de las personas asistentes. Más información: https://queensmuseum.org.

Foto: Fernanda Luna

“Curious George” en el bergenPAC

El entrañable mono curioso llega a bergenPAC (30 North Van Brunt Street, Englewood, New Jersey), con dos funciones especiales el domingo 1 de febrero, a la 1:00 pm y 4:00 pm. Basado en los famosos libros, películas y la serie ganadora del Emmy de PBS, este musical lleno de energía está diseñado especialmente para el público infantil. Con canciones pegajosas, personajes adorables y mucho humor, la obra invita a niños y adultos a acompañar a Curious George en una aventura que celebra la curiosidad, la creatividad y la amistad. Boletos: https://www.bergenpac.org.

Foto: bergenPAC

Evento “Paws, Plunge & Purpose”

Este domingo 1 de febrero, de 12:00 pm a 3:00 pm., ModernHaus SoHo (27 Grand Street) acoge Paws, Plunge & Purpose, una experiencia de bienestar y comunidad que combina conexión, intención y compasión en apoyo a animales rescatados. El evento beneficiará a Social Tees Animal Rescue e incluirá un meet & greet con perros en adopción, lecturas de tarot y paw readings, sesiones de reiki y movimiento somático, además de un cold pool plunge. La experiencia se completa con mocktails saludables y bocadillos ligeros, en un ambiente que fusiona lujo con propósito. Boletos: www.eventbrite.com/e/paws-plunge-purpose-tickets-1980554695409.

Foto: Shutterstock

Poemas en South Street Seaport

El miércoles 4 de febrero, a las 5:30 p.m., el South Street Seaport Museum (12 Fulton Street) acoge una edición especial de How to Read a Poem, un encuentro guiado por el poeta ganador del Pulitzer y exeditor de poesía de The New Yorker, Paul Muldoon. Pensado para quienes sienten curiosidad por la poesía ?incluso si creen que “no la entienden”?, el evento invita a dialogar sobre poemas publicados esa misma semana en revistas literarias, reflexionando sobre el pasado, presente y futuro de este arte. No se requiere experiencia previa; los textos se entregan durante la sesión. Más información: https://southstreetseaportmuseum.org.

Foto: Cortesía

El Museo del Helado se renueva

A partir del miércoles 4 de febrero, el Museum of Ice Cream (558 Broadway) presenta una experiencia renovada más grande, luminosa y lúdica. El relanzamiento incluye nuevas experiencias como el Hall of Freezers, donde los congeladores se abren a habitaciones secretas; Sundae House, una cocina interactiva dedicada al juego y la creatividad; un carnaval y parque infantil de gran escala; una infinita Banana Split Jungle; y una exhibición interactiva que explora la historia y la ciencia del helado. Los visitantes podrán arremangarse, dar rienda suelta a su creatividad y “cocinar” recetas a lo largo del recorrido. Para celebrar la reapertura, el museo ofrecerá experiencias de edición limitada, que incluyen noches temáticas y degustaciones especiales. Más información: www.museumoficecream.com.

Foto: Museum of Ice Cream

Trienal de arte en Staten Island

El Staten Island Museum (1000 Richmond Terrace) presenta “Here You Are: Staten Island Triennial”, una exposición que reúne nuevas obras en fibras, pintura, cine, fotografía y diseño gráfico de siete artistas locales que exploran la identidad, la herencia y el concepto de hogar. De miércoles a domingo, 11:00 am a 5:00 pm (última entrada 4:45 pm). Hasta el 6 de diciembre de 2026. Más información: https://www.statenislandmuseum.org.

Lea-Simoniello-these-are-the-only-weights-you-shouldnt-be-lifting-anymore-scaled./Cortesía

Restaurant Week en Limusina

Limusina ofrece una versión divertida y creativa de la cocina mexicana, con sabores audaces y un ambiente festivo. Durante la Restaurant Week, el restaurante presenta un menú de almuerzo de dos tiempos, con platos como Steak Barbacoa Solteros y Chimichurri Filet Mignon, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica inesperada y llena de sabor. Limusina está ubicado en el 441 9th Avenue, NYC. Reservaciones: https://www.limusinanyc.com.