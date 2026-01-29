Construyen el primer parque temático de Pokémon: ningún fan puede morir sin conocerlo

En 1997 se estrenó la serie japonesa Pokémon, que marcó a múltiples generaciones en los últimos 30 años. Ahora, la franquicia da el paso histórico definitivo de abandonar las pantallas de televisión para y convertirse en una experiencia real para sus fans: un parque temático en Tokio.

El 5 de febrero de 2026 se inaugurará PokéPark Kanto. La sede elegida es Yomiuriland, un conocido parque de atracciones ubicado en las colinas de Tama, en Tokio, un lugar estratégico para recibir a los seguidores locales y visitantes internacionales.

Así es el parque temático PokéPark Kanto, inspirado en el origen de Pokémon

Según describe el sitio oficial de Pokémon, el PokéPark Kanto ocupa una extensión aproximada de 2.6 hectáreas y ha sido diseñado para rendir homenaje a la región de Kanto, escenario donde comenzó la historia de Ash, Pikachu y los primeros entrenadores Pokémon. Aquí también puedes consultar los precios de las entradas, que se dividen por edad y personas con discapacidad.

La propuesta busca combinar nostalgia, exploración y convivencia, recreando entornos que remiten directamente a los videojuegos y al anime original.

Asimismo, el parque se divide en dos grandes áreas temáticas, pensadas para ofrecer experiencias distintas pero complementarias. Estas son:

1. Pokémon Forest

La primera zona es Pokémon Forest (Bosque Pokémon), un espacio natural que invita a recorrer senderos de casi 500 metros de longitud, rodeados de vegetación cuidadosamente diseñada.

En este entorno, los visitantes pueden observar a más de 600 Pokémon integrados en paisajes que simulan su hábitat natural.

A lo largo del recorrido aparecen esculturas a escala real de personajes emblemáticos como Snorlax, Pikachu, Eevee, Onix y Rhyhorn, ubicadas de forma estratégica para fomentar la exploración y la búsqueda de rincones especiales. El objetivo principal de esta zona es incentivar el paseo, la observación y la fotografía, replicando la sensación de aventura que caracteriza a la saga.

2. Ciudad Juncal

La segunda área, Sedge Town (Ciudad Juncal), funciona como el centro social del parque. Aquí se concentran las principales atracciones, tiendas y espacios de encuentro entre entrenadores.

Entre sus puntos destacados se encuentran el Centro Pokémon, donde una Chansey recibe a los visitantes y las máquinas recrean el proceso de curación de las criaturas. También sobresalen atracciones como Pikapika Paradise, un recorrido impulsado por más de 30 Pokémon de tipo eléctrico, y Vui Vui Voyage, un carrusel inspirado en las evoluciones de Eevee, con vehículos guiados por Ponyta y Rapidash.

Asimismo, el Gimnasio Kayatsuri completa la experiencia con espectáculos diarios y eventos interactivos en los que el público puede participar activamente.

Servicios y productos exclusivos PokéPark Kanto

PokéPark Kanto cuenta además con el Friendly Shop, una tienda donde se venden bebidas temáticas y artículos exclusivos como ropa, peluches y accesorios coleccionables diseñados únicamente para el parque.

Para facilitar la visita, se lanzó una aplicación oficial compatible con iOS y Android, que permite orientarse dentro del recinto, acceder a servicios y gestionar reservas. Debido a la alta demanda prevista, algunas actividades y el acceso a ciertas tiendas funcionarán mediante sistemas de reserva o sorteo.

