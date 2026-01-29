Justicia de Colombia investiga al exciclista Luis ‘Lucho’ Herrera por desaparición de 4 personas

La gloria del ciclismo colombiano, Luis ‘Lucho’ Herrera está siendo investigado por la fiscalía de su país. El que fuese campeón de la Vuelta de España en 1987 está siendo sometido a indagatoria junto a su hermano Rafael por la supuesta desaparición de cuatro personas hace dos décadas.

Las pesquisas que realiza la Fiscalía están relacionadas con el paradero de cuatro personas hace más de 20 años en Fusagasugá, ciudad de la que es oriundo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la investigación la abrió una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Los hermanos están siendo imputados como “presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002″, señaló el organismo en un comunicado.

Según la versión de la Fiscalía, los hermanos supuestamente contactaron a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que secuestraran a un grupo de personas que vivía en los alrededores de las propiedades de la familia Herrera.

La versión de dos exparamilitares explica que ambos recibieron una orden para atender un encargo de Herrera para desaparecer a los vecinos, que presuntamente tenían la intención de quedarse con sus tierras.

“Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025 (…) Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos”, indicó la Fiscalía.

Luis Herrera, de 64 años fue el primer ciclista de Colombia en ganar la camiseta de campeón de la montaña en las tres grandes vueltas, además de conquistar la Vuelta a España de 1987.

El 18 de julio de 1984 se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa en el Tour de Francia, la número 17.



