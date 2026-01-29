Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 29 de enero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 29 de enero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 29 de enero

Los números ganadores son: 09 13 17 18 23 26 27 30 37 41 52 58 65 67 69 71 72 76 79 80

Números ganadores de Numbers del jueves 29 de enero

Combinación mediodía: 01 05 02

Combinación noche: 05 09 02

Números ganadores de Win 4 del jueves 29 de enero

Combinación mediodía: 03 03 09 01

Combinación noche: 02 00 00 06

Números ganadores de Take 5 del jueves 29 de enero

Combinación mediodía: 05 16 22 33 34

Combinación noche: 05 19 33 36 38

Números ganadores de Cash4Life del jueves 29 de enero

Los números ganadores son: 06 07 29 42 47

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más comunes es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería propiamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se recomienda evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Estrategias para hacer tu jugada de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas tácticas que pueden ayudar en este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es utilizar un enfoque estadístico, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen una mayor probabilidad de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá múltiples boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar a la Lotería de Nueva York, independientemente de su lugar de residencia.

