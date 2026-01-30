Departamento de Justicia publica más de tres millones de documentos e imágenes del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia afirma haber cumplido con la ley aprobada por el Congreso para la publicación de los archivos completos del caso Jeffrey Epstein, liberando unos tres millones de documentos este viernes.

“Hoy estamos presentando más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2,000 videos y 180,000 imágenes en total, lo que significa que el departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento con la ley”, afirmó Todd Blanche, fiscal general adjunto.

Blanche reconoció que su área estuvo en contacto con la Casa Blanca sobre los archivos, pero afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump no interfirió en la elaboración de los paquetes recién publicados.

“Mi equipo mantiene ciertas comunicaciones con la Casa Blanca”, dijo. “Para ser claros, no tuvieron nada que ver con esta revisión. No la supervisaron. No le indicaron a este departamento cómo realizarla, qué buscar, qué editar y qué no editar”.

Blanche insistió en que la Casa Blanca no interfirió en qué se publicaría y cómo se haría.

“Sabían perfectamente que hoy estaba en esta conferencia de prensa y que publicaríamos los materiales, pero no hay supervisión por parte de la Casa Blanca sobre el proceso que hemos llevado a cabo durante los últimos 60 días”, aseguró.

Ha habido sospechas de que la administración Trump intentara influenciar en el tipo de documentos que el Departamento de Justicia daría a conocer, bajo el temor de que se retirara el nombre del presidente y otros republicanos de alto rango.

Según Blanche, los fiscales federales identificaron al menos millones de páginas que podrían ser “relevantes” sobre lo que exige la ley sobre Epstein y quien fuera su pareja, Ghislaine Maxwell, actualmente presa.

Sin embargo, el número se redujo tras una revisión minuciosa, agregó el abogado, quien fue defensor personal del presidente Trump.

“El número de páginas relevantes es significativamente menor que el total de páginas recopiladas inicialmente”, aseveró.