La enfermedad que más mata a las mujeres sigue siendo la menos atendida

Anoche, bajo las luces del Jazz at Lincoln Center, la pasarela se tiñó de rojo. No por tendencia, sino para recordarnos algo que sigue siendo urgente y, para muchos, desconocido: la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, apenas 44% de ellas sabe este dato.

“Go Red for Women es un movimiento poderoso que conecta a mujeres en todo el país para compartir información, motivación e inspiración. Juntas podemos aprovechar ese sistema de apoyo para crear mejores resultados de salud para todas las mujeres”, dijo Nancy Brown, directora ejecutiva de la American Heart Association.

La belleza del espectáculo y la crudeza de la realidad definió la edición 2026 del Red Dress Collection Concert, el evento anual del American Heart Association’s “Go Red for Women” (https://www.goredforwomen.org/), que reúne a actrices, cantantes y activistas para amplificar un mensaje muy simple: el corazón femenino también merece atención, información y prevención.

La cantante y ganadora de múltiples premios Grammy Amy Grant ofreció uno de los testimonios más impactantes de la noche.

Selma Blair desfiló con un diseño de Christian Siriano./Getty Images for The American Heart Association’s Go Red for Women Red Dress Collection Concert)

“Estoy viva porque alguien me insistió en que fuera a chequearme el corazón. Yo pensaba que estaba bien. Me hicieron las pruebas y al día siguiente me llamaron diciendo: necesitas una cirugía a corazón abierto. Una puede creer que está bien… yo me sentía perfecta. Lo que fuera que tenía, siempre lo había tenido,” explico Grant, ya que se trataba de un defecto congénito que nunca fue detectado.

“Era un defecto de nacimiento, y uno se acostumbra a lo que tiene. Pero ¿y si lo que tienes puede ser mejor?”, comentó la cantante.

A su lado, figuras como Laura Linney, Edie Falco, Normani, Uzo Aduba, Chloe Bailey y Amy Grant recordaron, cada una a su manera, que la salud del corazón no es un tema ajeno a la experiencia femenina.

Linney, en particular, dejó claro que el riesgo está mucho más cerca de lo que creemos.

“Creo que la enfermedad cardíaca está a un susurro de distancia de cualquiera, lo sepas o no. Y es importante, especialmente para las mujeres, entender cuán dura y devastadora puede ser para nosotras; hacer las preguntas correctas cuando vamos al médico, abogar por nosotras mismas, educarnos y asegurarnos de que sea una parte fundamental de nuestro cuidado de salud”, comentó Linney.

“Creo que la enfermedad cardíaca está a un susurro de distancia de cualquiera, lo sepas o no”, dijo Laura Linney/CJ Rivera/Invision/AP.

Entre los invitados especiales, Susan Lucci y Star Jones, dos mujeres que sobrevivieron emergencias cardíacas, caminaron la alfombra roja con una intención clara: que nadie pase por lo que ellas pasaron sin haber tenido la información necesaria.

Aunque la enfermedad cardiovascular se puede prevenir en la mayoría de los casos, las mujeres siguen siendo subdiagnosticadas, especialmente las mujeres de color. Persisten desigualdades en el acceso a servicios de salud, representación en estudios clínicos y hasta en las probabilidades de recibir RCP por parte de un transeúnte.

Nicole Scherzinger fue la encargada de la nota musical del show. Foto: Getty Images for The American Heart Association’s Go Red for Women Red Dress Collection Concert

Los números son contundentes:

Una mujer tiene menos probabilidad de recibir RCP en emergencias que un hombre.

Los hombres tienen 23% más posibilidades de sobrevivir a un paro cardíaco repentino.

Durante febrero, American Heart Month, el movimiento “Go Red for Women” intensifica su misión de llegar a mujeres de todas las edades, contextos y etapas de vida. La meta es romper mitos, educar sobre síntomas que muchas veces no se reconocen como cardíacos y ofrecer herramientas prácticas para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Para quienes deseen profundizar, la AHA ofrece acceso a especialistas, cardiólogos, obstetras, ginecólogos y expertos, dispuestos a hablar sobre factores de riesgo, salud mental y la importancia de participar en estudios clínicos que cierren la brecha de género.

Y lo más accesible: aprender Hands-Only CPR, una técnica esencial que todos deberían conocer para convertirse en potenciales salvavidas.