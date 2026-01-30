window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump demanda por $10,000 millones al IRS por filtrar sus registros de impuestos

De acuerdo con la demanda, la filtración de los datos por parte de un exempleado causó daños "reputacionales y financieros" y "humillación pública" a los Trump

Donald Trump junto a su esposa Melania

En 2016 y 2017, Trump solo pagó $750 en impuestos federales sobre la renta. Crédito: Octavio Guzmán | EFE

Por  EFE

NUEVA YORK – El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este jueves por $10,000 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) y al Departamento del Tesoro, a los que acusó de no proteger sus registros fiscales que fueron filtrados a la prensa por un exempleado del IRS.

La querella, interpuesta a título personal por Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric y la empresa familiar, indica que el extrabajador del IRS Charles Littlejohn obtuvo acceso de manera ilegal a la información tributaria del republicano, y, posteriormente, la filtró a medios como The New York Times y ProPublica.

“Los demandados tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública”, apuntan en la demanda, presentada en un tribunal de Miami.

Según el documento legal, la filtración de estos datos causó daños “reputacionales y financieros” y “humillación pública” a los Trump, y además “mancillaron injustamente su reputación empresarial”.

Trump exige en la demanda $1,000 por concepto de daños y perjuicios por cada divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos, una cifra que asciende a al menos $10,000 millones de dólares.

En 2023, Charles Littlejohn se declaró culpable de filtrar los registros fiscales de Trump al NYT tres años antes, delito por el que fue sentenciado a cinco años de prisión.

Esta información revelaba que, en 2016 y 2017, Trump solo había pagado $750 en impuestos federales sobre la renta.

