Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 31 de enero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $3,100,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 31 de enero

Los números ganadores son: 03 11 13 16 27 28 29 34 37 41 42 43 48 51 53 58 63 74 76 78

Números ganadores de Numbers del sábado 31 de enero

Combinación mediodía: 01 01 07

Combinación noche: 07 03 02

Números ganadores de Win 4 del sábado 31 de enero

Combinación mediodía: 05 09 06 04

Combinación noche: 01 09 07 07

Números ganadores de Take 5 del sábado 31 de enero

Combinación mediodía: 14 17 25 29 32

Combinación noche: 01 11 16 30 36

Números ganadores de Cash4Life del sábado 31 de enero

Los números ganadores son: 10 12 19 48 51

Consejos para mejorar tus opciones de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas maneras para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al elegir los números que vas a jugar.

Tras esto, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial contar con un presupuesto que se pueda seguir. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un un momento lleno de indecisión, pero existen algunas tácticas que pueden facilitar este proceso y aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y seleccionando aquellos más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que han sido sorteados con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, toda persona mayor de 18 años podrá participar en la Lotería de Nueva York independientemente del lugar en el que resida.

Otros resultados de la Lotería