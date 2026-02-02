Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 2 de febrero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 2 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 2 de febrero

Los números ganadores son: 07 09 12 16 17 19 21 23 33 34 35 40 41 45 48 50 58 70 75 80

Números ganadores de Numbers del lunes 2 de febrero

Combinación mediodía: 04 07 05

Combinación noche: 09 04 05

Números ganadores de Win 4 del lunes 2 de febrero

Combinación mediodía: 03 09 06 02

Combinación noche: 05 03 03 00

Números ganadores de Take 5 del lunes 2 de febrero

Combinación mediodía: 03 08 09 28 36

Combinación noche: 14 19 20 23 29

Números ganadores de Cash4Life del lunes 2 de febrero

Los números ganadores son: 17 31 34 36 40

Consejos para mejorar tus posibilidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas formas de conseguir aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números de la lotería.

Tras esto, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial establecer un presupuesto que seguir fielmente. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría causar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

