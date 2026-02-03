Bill y Hillary Clinton alcanzan acuerdo para testificar ante el Congreso por caso Epstein

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton alcanzaron este martes un acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes para testificar en la investigación legislativa sobre Jeffrey Epstein, evitando así una posible votación de desacato en su contra.

Como parte del pacto, Hillary Clinton comparecerá ante el Comité de Supervisión el 26 de febrero, mientras que el exmandatario lo hará el día 27.

El entendimiento llega tras meses de negociaciones marcadas por la desconfianza entre los abogados de la pareja y los legisladores, publicó The Associated Press. La presión aumentó cuando los republicanos, con el respaldo de algunos demócratas, impulsaron cargos de desacato al Congreso, lo que exponía a los Clinton a multas e incluso penas de prisión si eran declarados culpables.

Tras concretarse el acuerdo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, señaló que cualquier intento de avanzar con esas sanciones quedó “en pausa”.

“Transparencia y rendición de cuentas”

El presidente del comité, James Comer, indicó que esperan interrogarlos para aportar “transparencia y rendición de cuentas” respecto a los crímenes de Epstein y de Ghislaine Maxwell.

Explicó que las declaraciones serán grabadas en video y transcritas.

Durante meses, los Clinton se resistieron a las citaciones al considerar que eran inválidas y propusieron enviar declaraciones juradas sobre su conocimiento del caso. Sin embargo, ante la amenaza de sanciones, optaron por negociar los términos de su comparecencia.

Bill Clinton mantuvo una relación conocida con Epstein a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, aunque nunca ha sido acusado de conducta ilegal. Ambos han sostenido que no tenían conocimiento de los abusos sexuales cometidos por el financista.

El acuerdo también abre un precedente: sería la primera vez que un expresidente es obligado a testificar ante legisladores, una facultad que el Congreso ha aplicado con cautela en el pasado, indicó AP.

