Republicanos rechazan las condiciones de Bill Clinton para declarar en la investigación sobre Epstein

Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este lunes la oferta del expresidente Bill Clinton de participar en una entrevista transcrita como parte de la investigación legislativa sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que acerca a Bill y a Hillary Clinton a una votación por desacato al Congreso.

El desacuerdo se produce cuando el pleno de la Cámara se prepara para votar esta misma semana los cargos de desacato contra ambos Clinton. De ser aprobados, podrían enfrentar multas significativas e incluso penas de prisión, en caso de que fueran condenados.

James Comer, republicano por Kentucky y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, señaló que insistirá en que tanto Bill Clinton como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton comparezcan mediante declaraciones juradas, tal como establecen las citaciones emitidas por el panel.

En un mensaje difundido en redes sociales, Comer afirmó que los Clinton deben cumplir plenamente con las exigencias del comité.

Según una carta enviada por el comité a los abogados de los Clinton, la defensa había propuesto que Bill Clinton participara en una entrevista transcrita de cuatro horas sobre asuntos relacionados con las investigaciones y el procesamiento de Epstein, mientras que Hillary Clinton presentara una declaración jurada.

La propuesta fue rechazada por los republicanos del comité. “Los Clinton no tienen poder para dictar los términos de las citaciones legales”, declaró Comer, al justificar la decisión del comité de no aceptar la oferta.

El Comité de Supervisión, controlado por los republicanos, presentó los cargos por desacato el mes pasado. La iniciativa recibió apoyo bipartidista: nueve de los 21 demócratas del comité votaron a favor de los cargos contra Bill Clinton, argumentando la necesidad de transparencia total en la investigación sobre Epstein. Además, tres demócratas respaldaron los cargos contra Hillary Clinton.

Epstein se suicidó en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual.

Clinton, al igual que otros hombres influyentes de finales de los años noventa y comienzos de los 2000, mantuvo una relación documentada con Epstein. No obstante, no ha sido acusado de conducta ilegal en relación con el financista fallecido.

Tras la citación emitida en agosto por el Comité de Supervisión, los abogados de los Clinton cuestionaron inicialmente la validez legal de las citaciones. Sin embargo, ante la amenaza de avanzar con un proceso de desacato, ambas partes iniciaron negociaciones para alcanzar un acuerdo.

Pese a ello, los Clinton han criticado la actuación de Comer, al considerar que está politizando la investigación y, al mismo tiempo, evitando exigir responsabilidades a la administración del presidente Donald Trump por las demoras en la entrega de archivos del Departamento de Justicia relacionados con el caso Epstein.

