Trump dice que Jeffrey Epstein y el periodista Michael Wolff conspiraron en su contra

El presidente Donald Trump afirmó que el fallecido financista Jeffrey Epstein y el periodista Michael Wolff conspiraron para perjudicarlo a él y a su presidencia, tras la reciente divulgación de nuevos archivos del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump negó haber sido amigo de Epstein y sostuvo que, según documentos divulgados por el propio Departamento de Justicia, Epstein actuó junto a Wolff para dañarlo políticamente.

“No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información recién publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un ‘autor’ mentiroso y corrupto llamado Michael Wolff conspiraron para perjudicarme a mí y/o a mi presidencia. ¡Adiós a la esperanza contra toda esperanza de la izquierda radical, a algunos de los cuales demandaré!”, dijo.

El mandatario también reiteró que nunca visitó la isla privada del financista y acusó a demócratas y a sus donantes de haber tenido vínculos más estrechos con él.

“Además, a diferencia de tanta gente a la que le gusta ‘hablar’ basura, nunca fui a la isla infestada de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí”, añadió.

Las declaraciones se producen después de que el Departamento de Justicia publicara el viernes millones de páginas de documentos adicionales relacionados con la investigación sobre Epstein, en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein.

Más de 3 millones de páginas del caso Epstein

Según informó The Associated Press, la divulgación incluye más de 3 millones de páginas, además de miles de videos e imágenes, y representa la mayor liberación de archivos hasta la fecha sobre el caso.

Los documentos revelan comunicaciones, registros internos y referencias a figuras influyentes del ámbito político, empresarial y social, entre ellas Donald Trump y el expresidente Bill Clinton.

De acuerdo con AP, los archivos muestran miles de menciones a Trump, principalmente en correos electrónicos y recortes de prensa compartidos por Epstein y su entorno, así como reportes no verificados recibidos por líneas del FBI.

El Departamento de Justicia explicó que la publicación se retrasó debido a la revisión de material sensible para proteger la identidad de las víctimas.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, reconoció que, pese al volumen de documentos divulgados, es posible que no se satisfagan todas las demandas públicas de información.

Las autoridades federales han negado que la demora o el manejo de los archivos tenga como objetivo proteger al presidente.

Trump ha sostenido que rompió relaciones con Epstein hace años, tras haber tenido una relación social previa con él. Según AP, los registros también incluyen referencias a otras figuras públicas como el príncipe Andrés de Gran Bretaña, Elon Musk, Steve Bannon y altos ejecutivos del sector financiero.

Ninguna de las víctimas que han hecho públicas sus denuncias ha acusado formalmente a Trump o a Clinton de participar en abusos sexuales, y ambos han negado cualquier conducta ilegal.

Epstein se suicidó en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras enfrentaba cargos federales por tráfico sexual de menores. Su excolaboradora Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021 y cumple una sentencia de 20 años de prisión.

