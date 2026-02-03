En Rikers no existe la justicia: hay que cerrarla 

Si alguna vez ha pisado la isla Rikers, conoce la sensación: es un lugar que le pesa. El aire se siente denso, los edificios se desmoronan y la atmósfera le dice que este no es el lugar donde se sana ni se hace justicia.

Durante la época de Eric Adams como alcalde, 48 personas murieron bajo la custodia del Departamento Penitenciario (DOC, por sus siglas en inglés) o mientras estaban hospitalizadas justo después de su liberación. Ahora tenemos un nuevo alcalde, pero el informe más reciente del monitor federal de Nunez nos recuerda que Rikers es un infierno hoy, como siempre. El claro compromiso del alcalde Mamdani de cerrar Rikers es un cambio bienvenido, y no hay tiempo que perder. El problema en Rikers no es solo lo que ocurre dentro de sus muros, sino la tierra en sí misma.

Rikers se construyó sobre un vertedero. Filtra toxinas al medio ambiente. Tiene una central eléctrica vieja que contamina el aire, afectando tanto a las personas encarceladas como a las comunidades circundantes, que en su mayoría son negras, morenas y de clase trabajadora. Durante décadas, Rikers ha sido un símbolo de sufrimiento, abandono e injusticia.

Pero ¿y si ese mismo terreno se convirtiera en símbolo de algo más?

¿Y si convirtiéramos a Rikers en un centro de energía renovable, que literalmente alimente a la ciudad que una vez permitió que tanto dolor estuviera a la vista?

Tengo un interés personal tanto en cerrar Rikers como en construir un nuevo centro de energía sostenible. Estuve allí por primera vez en 1987, y mi último encarcelamiento allí fue en 2018. Después de esos 30 años y hasta ahora, sigue siendo el mismo lugar. Hoy soy director de operaciones de Luxeum Renewables Group, especializado en parques solares a gran escala. Nos interesa un resultado renovable para Rikers; conocemos los beneficios, como se describe en un reciente estudio de viabilidad de 2024.

También tengo una tercera razón, profundamente personal: mi familia vive en el bajo Manhattan, cerca de donde se construirá una de las cuatro cárceles más pequeñas en los distritos. Los miembros de mi comunidad están viviendo la brutal experiencia de Rikers ahora mismo, que incluyen los agotadores viajes a los tribunales, el agua residual que se acumula en las viviendas ya infestadas de alimañas y el hedor constante del vertedero. Si alguno de mis conciudadanos neoyorquinos es detenido mientras espera su juicio, tiene sentido práctico y moral que esté junto al juzgado donde se escuchará su caso, no relegado a un vertedero en medio del estrecho de Long Island.

El aislamiento de Rikers no solo castiga a la persona que está dentro, sino a familias enteras. Todos, desde los ancianos hasta los niños pequeños, deben pasar horas simplemente para una breve visita a sus seres queridos. Los abogados también pierden un tiempo valioso viajando de ida y vuelta. A medida que ponemos fin a la excesiva dependencia de nuestra ciudad al encarcelamiento mediante inversiones en atención y oportunidades para todos, podemos reubicar a un número menor de personas encarceladas en cárceles rediseñadas junto a los juzgados y mucho más cerca de los abogados y sus familias.

Las investigaciones demuestran que la proximidad a los recursos legales y al apoyo familiar conduce a comunidades más sólidas y seguras con resultados más exitosos para nuestros amigos y vecinos más vulnerables. Con el cierre de las cárceles de Rikers, la visión de Rikers Renovable puede implementarse, convirtiendo la isla en una potencia de infraestructura verde y al ayudar a Nueva York a cumplir sus objetivos climáticos, a la vez que se crean empleos sindicalizados en construcción, mantenimiento y energía limpia. Algunos podrían decir que esta transformación es irreal o demasiado costosa. Pero mantener a Rikers abierta ya es extremadamente caro. La ciudad gasta casi medio millón de dólares al año por persona detenida en la isla. ¿Y qué nos compra con ese dinero?

Más violencia, más demandas, más daño ambiental. No podemos permitirnos seguir retrasándonos. La ley ya exige el cierre de Rikers para 2027, pero Eric Adams retrasó el progreso en la construcción de cárceles distritales y la ampliación de las alternativas al encarcelamiento. Las transferencias de tierras del DOC a otras agencias, que debían realizarse cada seis meses, tampoco se están llevando a cabo según lo prometido. Actualmente, la cárcel más grande de Rikers, AMKC, está vacía. Nunca debería reabrirse, y el alcalde Mamdani puede garantizarlo transfiriéndolo al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad. Rikers siempre ha sido un lugar de brutalidad. Pero la historia no tiene por qué terminar ahí.

Podemos convertir esa misma isla en un lugar prometedor: uno que alimente nuestros hogares con energía limpia, que genere empleos verdes, que limpie nuestro aire y agua, y que sane a las familias en lugar de separarlas. Miremos hacia adelante con orgullo por haber convertido a la mayor vergüenza de Nueva York en su mayor oportunidad. El alcalde Mamdani puede actuar ahora para acabar con el sufrimiento de la gente en Rikers y construir algo mejor para todos los neoyorquinos. Eso significa invertir en programas exitosos de prevención y ajenos al régimen judicial, acelerar la construcción de las cárceles del condado, transferir las instalaciones vacías de Rikers fuera del control del DOC e iniciar de inmediato el proceso de planificación de proyectos de Rikers Renovable. También significa financiar infraestructura verde en Rikers y garantizar que esos empleos se destinen primero a las comunidades más afectadas por el encarcelamiento y la contaminación. Y significa escuchar a las personas directamente afectadas —aquellos que vivieron en Rikers— al planificar lo que viene a continuación.

Manny Figueroa es director de operaciones de Luxeum Renewables Group y miembro de Freedom Agenda, organización socia de la Campaña para cerrar Rikers