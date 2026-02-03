Plan para asesinar a Trump en 2024: juez autoriza jurado anónimo en Nueva York por tensiones con Irán

Un juez en Brooklyn (NYC) dictaminó que un jurado anónimo decidirá el destino de Asif Merchant, paquistaní acusado de planear matar a Donald Trump cuando era candidato a la reelección en 2024.

Según el juez, los vínculos del sospechoso con Irán hacen necesario mantener en secreto los nombres de los miembros del jurado.

Aunque la denuncia y la acusación contra Merchant no mencionan al político que pretendía asesinar, él mencionó el nombre de Trump como posible objetivo, según confirmó una fuente policial tras su detención en agosto de 2024. Los abogados defensores de Merchant también han identificado a Trump como el objetivo en sus escritos.

Merchant (46) está acusado de intentar contratar a un sicario como parte de un complot en varias fases que culminaría en agosto o septiembre de 2024, posiblemente con un tiroteo en un mitin político. Ahora enfrenta cargos de homicidio por encargo e intento de terrorismo, y tiene previsto ir a juicio en el Tribunal Federal de Brooklyn en marzo.

En un caso no relacionado, el 13 de julio de 2024 Trump sobrevivió a un intento de homicidio mientras hablaba en un mitin de campaña al aire libre cerca de Butler, Pensilvania. Un día antes de ese ataque, el FBI había detenido a Merchant en Houston (Texas). Según los fiscales, estaba colaborando con agentes iraníes en un plan para atacar al entonces ex presidente. En octubre de ese año, durante el final de la campaña electoral entre Trump y Kamala Harris, el mandatario Joe Biden instruyó a su Consejo de Seguridad Nacional (NSC) a advertir a Irán que cualquier ataque a Trump, respaldado por Teherán, sería considerado un “acto de guerra“.

Los supuestos planes de Merchant nunca se concretaron. La persona a la que contactó para que lo ayudara con el complot cuando llegó a Estados Unidos en abril de 2024 resultó ser un informante federal, y los dos “sicarios” que intentó contratar ese mismo junio eran agentes federales encubiertos, según documentos judiciales.

Los fiscales federales solicitaron el mes pasado un jurado anónimo, en parte debido a la “legítima preocupación de que los miembros del jurado en este juicio teman que un asociado del acusado los ataque” durante este caso de alto perfil.

El pasado jueves 29 de enero, el juez de distrito Eric Komitee estuvo de acuerdo, escribiendo que, aunque los fiscales no presenten los vínculos de Merchant con Irán ante el jurado, “dada la naturaleza de los cargos y las tensiones actuales con Irán, el anonimato servirá para proteger el proceso judicial”.

Los abogados de Merchant argumentaron que otorgar anonimato a los miembros del jurado les daría la impresión de que es peligroso y culpable, y que el gobierno federal “no cita ningún caso en el que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) o cualquier otra milicia asociada con Irán haya sido acusada de sobornar, amenazar o dañar a un miembro del jurado, o de interferir de alguna otra manera en el proceso judicial”.

Merchant admitió haber sido reclutado y entrenado por la IRGC, según un memorando de la ex fiscal general adjunta Lisa Monaco, citado por Daily News. Ese entrenamiento incluyó “contravigilancia y otras tácticas de espionaje”, y se comunicaba con su contacto iraní a través de mensajes ocultos en bolsas de regalo que otras personas llevaban a Pakistán, y mediante mensajes cifrados de una aplicación de teléfono con un familiar que actuaba como intermediario, según el memorando.

Funcionarios del gobierno iraní llevaban tiempo deseando vengarse por la muerte de uno de los generales del régimen, Qasem Soleimani, quien murió en un ataque con dron estadounidense en Bagdad el 3 de enero de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Una moción presentada en enero por los fiscales federales afirma que “las pruebas obtenidas de la computadora portátil del acusado demuestran que buscó en internet la ubicación de un mitin del entonces candidato presidencial Donald J. Trump” en 2024.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.