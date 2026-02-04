43% apoya las deportaciones, pero 61% rechaza políticas de ICE: encuesta en Nueva York

Aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis, según una nueva encuesta de Siena College.

En tanto, el mismo sondeo arrojó que la gobernadora demócrata Kathy Hochul mantiene una ventaja considerable sobre el republicano ejecutivo del condado Nassau, Bruce Blakeman, con 54% frente a 28%, una cifra que apenas ha variado respecto al 50-25% registrado en diciembre. Hochul, la primera gobernadora en la historia de Nueva York, aspira a ser electa en las primarias de junio candidata a las reelección en noviembre.

Un contundente 81% de los demócratas y el 54% de los independientes dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que operaba el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el aumento de las redadas en Minneapolis que han causado dos muertes este año; mientras 61% de los republicanos sí apoyó las tácticas de la agencia.

Sin embargo, 43% de los consultados apoyó la deportación de migrantes indocumentados, frente a 35% que se opuso a las deportaciones y 20% que se mostró indeciso, cifras similares a las obtenidas cuando Siena realizó la misma pregunta en mayo de 2025, comentó New York Post. Esa vez un contundente 80% de los encuestados por Siena declaró que apoyaba la deportación de migrantes con antecedentes penales, incluyendo 71% de los latinos consultados.

“Los republicanos tienen una opinión favorable de ICE, apoyan su forma de trabajar y casi tres cuartas partes quieren que se envíen más agentes del ICE a la ciudad de Nueva York. Los demócratas e independientes opinan exactamente lo contrario: tienen una opinión desfavorable del ICE, no les gusta su forma de trabajar y no quieren más agentes en la Gran Manzana”, comentó ayer Steve Greenberg, portavoz de la encuesta de Siena, en un comunicado.

Esta consulta se realizó a 802 votantes alrededor del estado Nueva York entre el 26 y 28 de enero. Los detalles pueden consultarse aquí. En una encuesta previa nacional este año de Sienna/The New York Times 70% calificó la situación económica como regular o mala; 35% culpó de ello al ex presidente Joe Biden y 31% a su sucesor, Donald Trump. Esos resultados pueden verse aquí.

NEW: New York Times/Siena National Poll of Registered Voters:



70% Rate Economy No Better than Fair or Poor; 35% Blame Biden, 31% Blame Trump



51% Cannot Afford the Life They Feel Like They Should Be Able to; 35% Better Off Financially than Their Parents, 39% Worse off… pic.twitter.com/4JPdMI7lzJ — SienaResearch (@SienaResearch) January 26, 2026