Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, fue detenido en Venezuela en operación conjunta con EE.UU.: Reuters

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del exlíder chavista Nicolás Maduro, fue arrestado el miércoles en Venezuela en una operación conjunta con Estados Unidos, según dijeron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters.

Saab, de 54 años, había sido liberado por la administración Biden tras pasar más de tres años detenido en Estados Unidos por cargos de soborno.

Su arresto ocurre apenas un mes después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses, y refleja, según Reuters, un nivel inusual de cooperación entre los cuerpos de seguridad de ambos países.

El operativo también habría incluido la detención del empresario Raúl Gorrín, director del medio de comunicación Globovisión afín al régimen chavista, de acuerdo con las mismas fuentes.

Hasta ahora, el Ministerio de Comunicaciones venezolano no ha confirmado oficialmente la información ni ha detallado la situación legal de Saab y Gorrín. Medios de comunicación y voceros ligados al régimen chavista han desmetido la información.

Antes de su liberación, Saab fue acusado por funcionarios estadounidenses de desviar alrededor de $350 millones de dólares mediante contratos vinculados al tipo de cambio controlado por el Estado venezolano.

Saab siempre negó las imputaciones y solicitó que se desestimaran sus cargos alegando inmunidad diplomática, recurso que no fue resuelto al momento de su canje de prisioneros.

Tras regresar a Venezuela a fines de 2023, Saab fue recibido por Maduro como un héroe nacional y designado ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien supervisa actualmente las agencias de seguridad del país.

