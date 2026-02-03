Venezuela: Machado afirma estar dispuesta a reunirse con Rodríguez para un cronograma de transición

La líder opositora venezolana y actual Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó este lunes su disposición de sostener un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el objetivo de establecer una hoja de ruta clara para el cambio político en el país tras la reciente intervención de Estados Unidos que puso fin al mandato de Nicolás Maduro.

Machado enfatizó que cualquier acercamiento debe fundamentarse en los resultados de los comicios presidenciales del año pasado. Durante una rueda de prensa virtual con medios colombianos, la dirigente explicó las condiciones de este posible diálogo institucional.

“Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición“, declaró Machado.

Machado da el cambio de gobierno como un hecho “definitivo”

Para la líder venezolana, el cambio de mando en la nación es un hecho definitivo, y señaló que el entorno oficialista no anticipaba un escenario de este tipo: “Eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto (la transición) es irreversible”.

La opositora también analizó la reunión programada para este martes en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, un encuentro que ocurre tras un periodo de tensiones bilaterales y a solo seis meses de que finalice el mandato del presidente colombiano.

Críticas a la postura de Gustavo Petro

En tal sentido, Machado instó a Petro a tomar una postura firme respecto a la situación venezolana, señalando que “no se puede estar con el crimen y la opresión y con el pueblo venezolano” simultáneamente. Asimismo, expresó su deseo de que el mandatario de Colombia abandone su posición actual en el conflicto.

“Espero que el señor Petro entienda que este proceso (de transición en Venezuela) va más allá y que sus dudas terminen de disiparse”, apuntó.

La postura de Machado la expresó semanas después de que el Gobierno estadounidense extrajera a Nicolás Maduro del poder, justo antes de que este cumpliera un año de su tercer mandato. La dirigente reiteró sus críticas hacia la estructura de gestión del chavismo, afirmando que “todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión”.

Sigue leyendo:

– Abogada del Chapo Guzmán dice que podría defender a Maduro en Nueva York

– Machado dice no temer por su vida si regresa a Venezuela gracias a la presión de EE.UU.

– Trump sugiere que se junten la oposición venezolana y el chavismo para la transición en Venezuela