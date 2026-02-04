Construyendo hogares, construyendo Esperanza: Catholic Homes amplía la vivienda asequible

En los fríos meses de invierno, los neoyorquinos perciben con mayor claridad la diferencia que puede marcar tener un hogar. Calidez, seguridad y un lugar al que pertenecer son cosas que muchos damos por sentadas. Sin embargo, para cientos de miles de familias en nuestra ciudad y en todo el estado, una vivienda segura y estable sigue estando fuera de su alcance.

Más de 350,000 personas no tienen hogar en la ciudad de Nueva York. La gran mayoría son familias. Tan solo en los refugios de la ciudad, las familias representan casi 7 de cada 10 personas alojadas. Y para las familias que ingresan al sistema, la estadía promedio supera un año — 437 días de incertidumbre antes de encontrar un hogar permanente.

Durante décadas, Catholic Charities of New York ha trabajado para atender esta necesidad a través de Catholic Homes New York, nuestra agencia de vivienda asequible comprometida con la construcción de comunidades donde los neoyorquinos puedan prosperar.

Catholic Homes es líder y pionera en la provisión de vivienda permanente y asequible. Guiada por la convicción de que el hogar es un derecho humano sagrado, Catholic Homes desarrolla comunidades seguras y estables para familias, personas mayores e individuos en toda la Arquidiócesis de Nueva York.

“No simplemente construimos edificios”, dijo Russell Lang, director ejecutivo y presidente de Catholic Homes New York. “Construimos comunidades arraigadas en la dignidad, la estabilidad y la asequibilidad a largo plazo. Son lugares donde las familias y las personas mayores finalmente pueden respirar y empezar a planificar su futuro”.

En los últimos años, Catholic Homes ha acelerado su cartera de desarrollos, ampliando oportunidades para familias, individuos y personas mayores necesitadas en todo Nueva York.

Recientemente finalizados en el vecindario de Mott Haven, en el Bronx, los Apartamentos St. Anselm ofrecen 126 viviendas asequibles y con servicios de apoyo, junto a la Iglesia St. Anselm & St. Roch.

Los Apartamentos St. Anselm demuestran que la vivienda puede ser a la vez hermosa y profundamente humana.

Catholic Homes ha sido un pilar de la comunidad de Grand Street desde la década de 1970, cuando desarrolló 600 viviendas asequibles en tres torres alrededor de la Iglesia St. Mary’s.

Hoy, ese compromiso histórico continúa con dos incorporaciones transformadoras:

Apartamentos Attorney Street.

Un desarrollo asequible de 232 unidades que atiende a hogares con ingresos del 30%–80% del AMI, incluyendo unidades reservadas para residentes previamente sin hogar. Con comodidades cuidadosamente diseñadas, servicios sociales y una moderna torre en forma de L, se integra de manera armónica al Lower East Side.

Apartamentos Ridge Street (en desarrollo):

Una residencia para personas mayores de 16 pisos y 191 unidades, 100% profundamente asequible, que alcanzará la certificación Passive House y operará totalmente con electricidad. El 30% de los apartamentos servirá a personas mayores previamente sin hogar, con servicios en el lugar brindados por Catholic Charities Community Services.

“La promesa que hacemos a los residentes es simple”, dijo Andrea Jordan, directora de Programas de Catholic Charities Community Services. “No solo reciben una llave. Obtienen apoyo, vecinos, estabilidad y un equipo comprometido a caminar a su lado”.

Actualmente, Catholic Homes sostiene más de 3,000 apartamentos asequibles en toda la Arquidiócesis de Nueva York, brindando a familias y personas mayores refugio, seguridad, conexión y esperanza.

Catholic Homes trabaja de la mano con Catholic Charities Community Services para asegurar que los residentes no solo reciban un juego de llaves, sino también el apoyo continuo que necesitan. Juntas, ambas organizaciones ofrecen un continuo de atención en el lugar, conectando a familias y personas mayores con gestión de casos, asistencia para beneficios, servicios sociales y programas de construcción comunitaria que les ayudan a mantenerse estables mucho después de mudarse.

A medida que aumentan los costos de la vivienda, más familias se ven empujadas a situaciones de crisis. Catholic Homes mantiene su enfoque en la innovación, la sostenibilidad y el diseño compasivo, honrando tanto al medio ambiente como a las personas que viven dentro de sus muros.

