Inversión millonaria parainstalar ‘bombas de calor’ en edificio de NYCHA

Mientras la ciudad de Nueva York continúa rompiendo récords por el frío que la ha azotado durante más de una semana, el alcalde Zohran Mamdani anunció este miércoles una inversión millonaria que, según expertos, aborda tanto la crisis de vivienda como la climática.

Mamdani destinó 38.4 millones de dólares para instalar bombas de calor limpias y confiables en las viviendas de Beach 41st Street de NYCHA en Edgemere, Queens, proporcionando calefacción y aire acondicionado a 712 hogares como parte de la iniciativa municipal “Calefacción Limpia para Todos”, que busca beneficiar a más de 10,000 apartamentos de la ciudad de Nueva York para el 2030.

“La inversión en bombas de calor en las viviendas de NYCHA de Beach 41st representa dignidad, seguridad y justicia climática”, sostuvo el mandatario municipal. “Significa que cientos de neoyorquinos de clase trabajadora en Rockaway podrán calentar sus hogares de forma fiable, al mismo tiempo que reducimos las emisiones. Así es como se ve cuando entendemos que la lucha por un planeta habitable y por una vivienda digna son, en realidad, una misma lucha”.

Tras su instalación, las bombas de calor proporcionarán una calefacción más constante y fiable, refrigeración eficiente en dormitorios y salas de estar, control individual de la temperatura para los residentes y mejorarán la fiabilidad del suministro de agua caliente. Este proyecto impulsa el objetivo de la ciudad de ampliar el programa de calefacción limpia para todos a más de 10,000 apartamentos de NYCHA para 2030.

La directora de Clima Louise Yeung, quien acompañó a Mamdani junto con la vicealcaldesa de Vivienda y Planificación, Leila Bozorg y la directora ejecutiva de NYCHA, Lisa Bova-Hiatt durante el anuncio, señaló que las comunidades que se encuentran en la primera línea de la crisis climática, especialmente las de Far Rockaway, han sido históricamente las últimas en recibir las inversiones y los recursos necesarios para prepararse para una transición climática justa y equitativa.

“Al instalar bombas de calor innovadoras en los edificios de NYCHA en Beach 41st Street, nuestra ciudad está dando pasos cruciales para garantizar que los neoyorquinos se sientan abrigados, seguros y cómodos en sus hogares”, indicó Yeung.