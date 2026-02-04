Senador Mitch McConnell es hospitalizado por experimentar síntomas parecidos a la gripe

El senador republicano Mitch McConnell fue ingresado en un centro médico para recibir atención profesional y que se encuentra bajo observación desde comienzos de esta semana, lo que ha generado ajustes inmediatos en su agenda legislativa.

De acuerdo con el equipo del senador, su traslado al hospital ocurrió el lunes 2 de febrero. Según la información oficial proporcionada a los medios, la decisión se tomó “después de experimentar síntomas parecidos a los de la gripe durante el fin de semana”.

En tal sentido, un portavoz oficial del senador de 83 años declaró al medio USA TODAY que “su pronóstico es positivo y agradece la excelente atención que está recibiendo”.

Asimismo, se aclaró que su condición no le impide mantenerse comunicado, ya que “está en contacto regular con su personal y espera con interés regresar a las labores del Senado”.

Etapa final en sus servicios en la Cámara Alta

Como consecuencia directa de esta enfermedad, McConnell no pudo estar presente para participar en las votaciones programadas en el Senado durante la semana en curso.

Es relevante notar que McConnell se encuentra en la etapa final de su servicio público en la Cámara Alta. Después de confirmar que no buscará la reelección cuando su mandato expire en 2026, el senador ya inició la transición de su liderazgo.

Tras una carrera histórica que inició al incorporarse al Senado de los Estados Unidos en 1984, y después de ejercer como líder republicano desde 2007 hasta 2024, recientemente cedió dicho cargo al senador John Thune de Dakota del Sur.

Antecedentes clínicos recientes

El estado físico del senador ha estado bajo escrutinio público en los últimos tiempos. McConnell, quien es un sobreviviente de polio infantil, ha enfrentado diversos episodios visibles relacionados con su salud.

Durante el año 2023, se registraron incidentes notables: en dos ocasiones distintas, se quedó paralizado mientras hablaba con la prensa. Adicionalmente, el legislador ha sufrido varias caídas, una situación que le ha llevado a requerir asistencia para su movilidad, a veces usando una silla de ruedas como medida de precaución.

