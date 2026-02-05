Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de febrero

Zoilapianista en el Atrium del Lincoln Center

Este viernes 6 de febrero a las 7:30 pm, el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center (1887 Broadway) presenta a Zoilapianista and Her Band, en una noche que promete salsa, jazz latino y pura energía caribeña. Nacida en Ciudad de México y considerada niña prodigio, Zoilapianista inició su carrera en la música clásica antes de dar un giro audaz hacia la salsa, influenciada por el legendario Papo Lucca, quien respaldó su álbum debut Influencias (2013). A lo largo de su trayectoria ha acompañado a figuras como Ismael Miranda, Maelo Ruiz y Justo Betancour. La velada contará además con DJ La Lin, sumando ritmo y ambiente festivo a esta celebración musical. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Cortesía Lincoln Center

Ricardo Arjona regresa a Nueva York

Ricardo Arjona vuelve a Nueva York esta semana con tres esperados conciertos. El reconocido cantautor guatemalteco, célebre por éxitos como “Historia de un taxi”, “Mujeres” y “Fuiste tú”, promete noches cargadas de romanticismo, poesía y grandes momentos musicales durante su tour “Lo que El Seco no dijo – La Gira” Con una puesta en escena cuidada y un repertorio que combina sus clásicos con temas más recientes, Arjona continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la música latina. El sábado 7 estará en la UBS Arena Belmont Park (8:00 pm) y el 11 y 12 de febrero se presentará en el Madison Square Garden. Boletos: ticketmaster.com.

Cortesía Crédito: Cortesía

Swing y mambo en el Flushing Town Hall

Este sábado 7 de febrero, el Flushing Town Hall (137-35 Northern Blvd. Flushing) presenta GLOBAL MASHUP: The George Gee Swing Orchestra Meets the Arturo O’Farrill Afro-Latin Octet (Ballroom Dance Meets Mambo), un vibrante encuentro que reúne por primera vez en un mismo escenario a dos destacadas agrupaciones contemporáneas de jazz. La velada comenzará a las 6:30 pm con una clase de baile y desde las 7:00 pm, ambas orquestas ofrecerán sets individuales con sus característicos sonidos ?del swing al jazz afrolatino? antes de un cierre colaborativo donde estilos, ritmos y tradiciones se fusionarán. Más información en:www.flushingtownhall.org.

Cortesía

The Orchid Show 2026: jungla urbana en el NYBG

Del 7 de febrero al 26 de abril, el New York Botanical Garden (2900 Southern Boulevard, Bronx) presenta la edición 23 de “The Orchid Show: Mr. Flower Fantastic’s Concrete Jungle”. El diseñador neoyorquino transforma el Conservatorio Enid A. Haupt en un impactante homenaje floral a la ciudad, donde orquídeas de colores vibrantes recrean escenas icónicas del paisaje urbano, del metro a las escaleras de los edificios, en clave artística y contemporánea. A partir del 21 de marzo, las Orchid Nights suman música, baile y barras para mayores de 21 años, en veladas que convierten la muestra en una auténtica fiesta botánica. Más información y boletos en nybg.org/tos.

Cortesía: NYBG

“Puppy Bowl” en el Liberty Center

Si eres más fan de los cachorros que del fútbol americano, el Liberty Science Center (Liberty State Park 222 Jersey City Boulevard) tiene el plan perfecto para tu fin de semana. El 7 y 8 de febrero, equipos de perros se enfrentarán en el campo (también conocido como el vestíbulo del LSC) en un partido épico y lleno de babas en el segundo Puppy Bowl anual, que se celebrará en Jersey City. Los perros participantes provienen de The Seeing Eye, una organización local sin fines de lucro que entrena perros para ayudar a personas con discapacidad visual y ciegas, lo que significa que los espectadores podrán verlos jugar y divertirse antes de comenzar su importante labor. Los partidos comenzarán a las 11:30, 12:30 y 1:30 pm. Más información: https://lsc.org/explore/exhibits/puppy-bowl.

Foto: Cortesía Liberty Center

Nai- Ni Chen Dance y su Año Nuevo Lunar en El Bronx

La reconocida Nai-Ni Chen Dance Company se presentará este domingo 8 de febrero a las 3:00 pm en Hostos Community College (450 Grand Concourse, Bronx). Fundada por la coreógrafa chino-estadounidense Nai-Ni Chen y actualmente dirigida por la directora artística Greta Campo y el director ejecutivo Andy Chiang, la compañía ofrecerá un vibrante programa para celebrar el Año Nuevo Lunar. Inspirado en el espíritu del Caballo ?símbolo de velocidad, fuerza, pasión y libertad? el espectáculo incluirá elegantes danzas chinas, estrenos mundiales y música en vivo, en una propuesta festiva ideal para toda la familia. Más información: https://www.nainichen.org.

Foto: Cortesía

Imprima su propia tarjeta de San Valentín

Dele un toque personal a su tarjeta de San Valentín e imprímala en Bowne & Co. utilizando la colección de equipos de impresión históricos del siglo XIX del Museo Seaport. En este minitaller, las personas pueden participar activamente en el proceso de impresión y ver cómo los diseñadores profesionales de Bowne utilizan la colección del museo en su trabajo. Pueden participar personas de 12 años en adelante. Todos los participantes podrán llevarse a casa los artículos que impriman. El lunes 9 de febrero a las 12:00 pm. Gratis. Más información: https://southstreetseaportmuseum.org.

Foto: Cortesía

Fiesta de Super Bowl en Cue 48

Cue 48, el nuevo restaurante del Hyatt Regency Times Square, ofrecerá una fiesta del Super Bowl para ver el partido rindiendo homenaje a Bad Bunny, encargado del show del medio tiempo. A partir de las 5:30 del domingo 8 de febrero, Cue 48 transmitirá el partido en dos televisores en la barra, así como en dos pantallas gigantes de 100 pulgadas instaladas especialmente para la ocasión, lo que permitirá verlo desde cualquier rincón del restaurante. Además de su menú regular, en homenaje a Puerto Rico servirá empanadas de carne, alitas de pollo glaseadas con guayaba especiada y cervezas a $7 durante todo el partido. Ubicado en Broadway, entre las calles 48 y 49, en el segundo piso del hotel, con vistas a las luces de Times Square. Más información: https://www.hyatt.com.

Foto: Cortesía

“Bad Bunny Bowl” en Mission Ceviche

Este domingo de fútbol americano, Mission Ceviche celebrará su “Bad Bunny Bowl”. Inspirado en el espectáculo del medio tiempo y el impacto global de Bad Bunny en la comunidad latina, el día comienza con un brunch en el salón principal, con música del artista boricua sonando durante todo el día, y a medida que avanza la tarde, las pantallas en el bar permitirán ver el partido. La noche incluirá pausas con música de Benito antes del evento principal, cócteles temáticos y deliciosos aperitivos como Papa a la Huancaina, arroz crujiente y sushi. Más información: https://missionceviche.com.

Foto: Cortesía Mission Ceviche Crédito: Cortesía

El Kissing Booth de Vaselina x Red Lobster en Times Square

Del 10 al 12 de febrero, el Red Lobster de Times Square se transformará en un escenario romántico con el Vaseline x Red Lobster Kissing Booth, una experiencia especial de San Valentín que une gastronomía y belleza en una cita poco convencional. Disponible exclusivamente con reservación a través de Tock, el pop-up ofrece una velada con platillos favoritos de Red Lobster y propuestas pensadas para compartir. Como toque final, cada pareja recibirá muestras de la edición limitada Vaseline Valentine’s Lip Therapy, para asegurar labios suaves y listos para el beso después de la cena. Más información: https://www.exploretock.com/vaseline-red-lobster-new-york-kissing-booth.