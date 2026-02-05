Los Brooklyn Nets volvieron a tener una Noche Latina

Una vez más, los Brooklyn Nets confirmaron que en Brooklyn el deporte no se vive en un solo idioma ni en una sola dimensión. Recientemente, el Barclays Center se transformó nuevamente con Noche Latina, presentada por Modelo, una celebración que ya no funciona como un evento aislado, sino como parte de una tradición que el equipo ha venido construyendo año tras año para reflejar a la comunidad que lo rodea.

“Operamos en una de las ciudades más diversas del mundo, y es importante asegurarnos de que cada residente de Brooklyn se vea a sí mismo en nuestra programación”, explicó Jackie Wilson, Vicepresidente de Impacto Social en Brooklyn Sports & Entertainment.

Las Brooklynettes y Team Hype realizaron actuaciones temáticas de Noche Latina a lo largo del juego./Cortesía

Para Wilson, la plataforma Nets Unite es esencial en este tipo de celebraciones. “Queremos ser un lugar de reunión comunitaria, un espacio donde se celebren las diferencias, la diversidad, la cultura y las experiencias que todos tenemos”, añadió.

Desde antes del inicio del partido, la experiencia dejó claro que la noche iba más allá del marcador. Los Nets organizaron un evento previo con Capicú! NYC, una marca local arraigada en el espíritu del antiguo Nueva York, que celebra la cultura nuyorican, afrocaribeña y latinoamericana a través del dominó y los juegos de fichas. Las mesas no fueron solo una activación simbólica: permanecieron abiertas incluso después de que se abrieron las puertas del estadio, permitiendo que los fanáticos siguieran jugando durante el partido en el área del Modelo Bridge.

El dominó fue parte de la noche con mesas disponibles para los asistentes./Cortesía

En el medio tiempo, el artista latino pop también Brooklynite Johnny Sky ofreció una presentación especial junto a las Brooklynettes y Team Hype, que además realizaron actuaciones temáticas de Noche Latina a lo largo del juego. La celebración se expandió por todo el recinto con la presencia de mariachis y la cantautora dominico-estadounidense La Cassandra, quien interpreto el himno nacional.

“Esto es más grande que el baloncesto. Además de ofrecer entretenimiento en la cancha, queremos crear experiencias que se queden con la gente, que hagan que quieran regresar y sentirse parte de esta organización”, subrayó Wilson.

Una de las novedades más visibles de esta edición fue la integración del arte como eje narrativo de la noche. Como parte de la Nets Artist Series, el artista Damian Orellana diseñó una serie de visuales y mercancía de edición limitada que estuvieron presentes en toda la arena. “Damian no es solo alguien del área; es alguien de la comunidad. El look and feel de la noche, las luces, los ribbons y la mercancía fueron creados por él. Su arte estuvo tejido en toda la experiencia”, explicó Wilson.

La música de mariachi se dejó escuchar en el recinto deportivo./Cortesía

Para Orellana, la colaboración fue profundamente personal. “Trabajar con los Brooklyn Nets se siente como un sueño. Vengo de un trasfondo de bajos recursos y soy primera generación de una familia de inmigrantes. Poder hacer esto es una forma de honrar mis raíces y elevar a mi familia” dijo el artista. Su estilo, descrito por él mismo como “colorido, intuitivo y basado en line work”, incorporó símbolos clásicos de Brooklyn como el metro, la cancha y el Brooklyn Bridge reinterpretados desde su propia perspectiva.

“Este trabajo viene del corazón. Es algo que hice pensando en mis amigos, mi familia y en mi primera experiencia viviendo en Brooklyn”, añadió Orellana.

“Es difícil medir el éxito en tiempo real, pero el indicador más importante es cómo evoluciona año tras año. Este es mi sexto año liderando Noche Latina, y el crecimiento, las nuevas colaboraciones y el entusiasmo del público son la verdadera medida”, explicó Wilson.

Al final, el mensaje que los Nets buscan transmitir es simple y contundente. “Está escrito afuera de la arena: ‘You belong here. We belong here’. Eso es lo que queremos que la gente sienta cuando cruza esas puertas, que pertenecen aquí”, dijo Wilson.

El arte tuvo su lugar con mucho sello latino y de Brooklyn./Cortesía

La Noche Latina, presentada por Modelo, volverá en la temporada 2026–27 como parte de Nets Unite, la plataforma de impacto social de los Brooklyn Nets que articula estas celebraciones culturales a lo largo del calendario. Además de haber celebrado Hoops for Troops en noviembre y AAPI Night en diciembre, el equipo aún tiene varias fechas marcadas para el resto de la temporada: Black History Month (9 de febrero), Chinese New Year (11 de febrero), Pride Night (24 de febrero), West Indian Carnival (10 de marzo), Women’s Impact Night, presentada por Gallagher (18 de marzo) y HBCU Homecoming, presentada por Pepsi Bottling Co. (31 de marzo).