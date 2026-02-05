Savannah Guthrie pide fe de vida de su madre secuestrada

El pasado 1 de febrero, la periodista Savannah Guthrie y su familia reportaron la desaparición de su madre Nancy Guthrie. La mujer de 84 años fue vista por última vez el 31 de enero en su casa de Tucson, Arizona.

A días de la desaparición, la periodista compartió un video en su cuenta de Instagram donde se le ve al lado de sus hermanos. La familia pide una fe de vida de su madre y también explican que por su edad y su estado de salud necesita de medicamentos.

En el video, Guthrie dijo: “Tiene 84 años. Su salud y su corazón son frágiles. Vive con un dolor constante. No tiene medicamentos. Los necesita para sobrevivir y para no sufrir”.

Las autoridades de Tucson y algunos agentes del FBI están a cargo de la investigación, pero aún no se han dado datos claros sobre el caso. Por ahora, han circulado informes sobre notas de rescate que son enviadas a medios locales como ‘TMZ’.

Sobre esto, la periodista dice: “Nosotros también hemos escuchado los informes sobre una carta de rescate en los medios. Como familia, estamos haciendo todo lo posible. Estamos dispuestos a hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan fácilmente. Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen. Queremos saber de ustedes y estamos dispuestos a escucharlos”.

Por otro lado, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha revelado que la casa de la mujer está siendo tratada como una escena del crimen. También dijo que se encontraron señales de que la entrada fue forzada y también se encontraron pequeñas cantidades de sangre que están bajo análisis de ADN.

Al parecer lo único que se llevaron de la propiedad fue a la madre de la periodista, pues en el sitio se encontraron sus pertenencias. Califican la desaparición como un secuestro porque debido a su movilidad limitada es imposible que haya salido ella misma del sitio.

Además de la petición hecha por la periodista en su video, el sheriff advirtió que la falta de fármacos podría ser fatal en un corto periodo.

