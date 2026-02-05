Tres cócteles para vivir el fútbol mexicano

La Clausura de la Liga MX ya se vive con intensidad en cada estadio y en millones de hogares donde el ritual del día de partido incluye botanas, amigos y, por supuesto, un buen brindis. El tequila —emblema de la tradición mexicana— sigue siendo el favorito para acompañar los goles, los tiempos extra y las celebraciones que se extienden mucho más allá de los 90 minutos.

Originario de los Altos de Jalisco y con una historia centenaria, el tequila Gran Centenario es parte de la fiesta deportiva. Se disfruta solo o en cócteles frescos y fáciles de preparar. Aquí, tres recetas ideales para animar cualquier reunión futbolera:

Paloma Tricolor

Ingredientes:

2 oz de tequila Gran Centenario Plata

Jugo de limón al gusto

Refresco de toronja

Sal y sal con chile

1 gajo de limón

Preparación: Escarchar la mitad del vaso highball con sal y la otra mitad con sal y chile. Llenar con hielo y añadir el tequila y un toque de limón.

Completar con refresco de toronja y mezclar suavemente. Decorar con un gajo de limón.

Gran Paloma

Ingredientes:

2 oz de tequila Gran Centenario Reposado

1 oz de jugo de limón

1/2 oz de jarabe de agave

2 gotas de bitter de naranja

Refresco de toronja rosada

Sal con chile

1 gajo de limón

Preparación: Escarchar el vaso con limón y sal con chile. Llenar con hielo.Mezclar en coctelera el tequila, el limón y el jarabe de agave con hielo. Colar en el vaso y completar con refresco de toronja.

Decorar con un gajo de limón.

Golden Angel

Ingredientes:

1 1/2 oz de tequila Gran Centenario (Añejo o Plata)

3/4 oz de jugo de limón fresco

1/2 oz de jarabe de jengibre o 1 oz de licor de jengibre

Sal cítrica

1 rodaja de limón

1 flor comestible (opcional)

Preparación: Escarchar un vaso bajo con sal cítrica. Agregar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar y colar sobre hielo fresco en el vaso. Decorar con la rodaja de limón y la flor.