Trump advierte que el líder ayatolá de Irán debería estar “muy preocupado” en medio de las tensiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la tensión diplomática y militar con Irán. En una entrevista concedida a la cadena NBC, el mandatario analizó el impacto del despliegue naval del Pentágono en las proximidades del territorio iraní y el próximo encuentro diplomático entre ambas naciones.

En el adelanto de la entrevista, que se emitirá de forma completa el domingo, Trump envió un mensaje directo a Alí Jamenei: “Yo creo que debería estar muy preocupado. Como ya sabe, van a negociar con nosotros”.

Las declaraciones del republicano coinciden con la estrategia de presión ejercida por la actual administración, que busca establecer un nuevo marco de seguridad respecto al programa nuclear de Teherán.

Irán busca el diálogo en Omán

Por su parte, el gobierno de Irán ha ratificado su disposición a dialogar. El canciller iraní, Abás Araqchí, confirmó este miércoles que las negociaciones nucleares con representantes de Washington se llevarán a cabo este viernes. La sede del encuentro será Mascate, capital de Omán.

El cronograma oficial compartido por Araqchí señala que las conversaciones están programadas para iniciar aproximadamente a las 10:00 a.m., hora local. El acercamiento ocurre apenas dos semanas después de que Estados Unidos desplazara una flota militar a aguas cercanas a Irán como medida de disuasión.

Diálogo en medio de fuertes sanciones a Irán

El acercamiento en Omán se produce mientras la administración Trump ha intensificado las sanciones y la vigilancia militar con el objetivo de lograr un acuerdo que garantice que Irán no desarrolle armamento nuclear.

La administración estadounidense ha aprovechado la coyuntura interna de Irán, marcada por recientes protestas, para elevar las exigencias sobre el Gobierno de los Ayatolás. Además de la crisis nuclear, el presidente Trump abordó brevemente en la entrevista otros temas de su agenda, como su política migratoria.

