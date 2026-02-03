Enviado de Trump llega a Israel para reunirse con Netanyahu en medio de tensiones con Irán

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, arribó este martes al Aeropuerto Internacional Ben Gurion para iniciar una serie de encuentros clave con el gobierno de Israel en medio de las alertas tras las advertencias de Washington sobre posibles ataques a Irán, y las amenazas de Teherán contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Witkoff mantendrá una reunión en Jerusalén con el primer ministro Benjamín Netanyahu, según informó el diario The Times of Israel. En el encuentro también participarán el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y el director del Mosad, David Barnea.

Respecto a los tiempos de una posible acción militar, la radio militar Galei Tzahal reportó que el jefe del Estado Mayor israelí descartó una escalada inminente. Durante una evaluación de seguridad, Zamir afirmó que el ataque puede producirse “en dos semanas o en dos meses”, indicó EFE.

Diplomacia y posible cumbre nuclear

En paralelo al despliegue de la flota estadounidense en la región, medios como el New York Times y Axios informaron sobre una posible cumbre en Estambul programada para este viernes. El objetivo sería reanudar las negociaciones sobre el acuerdo nuclear iraní.

La reunión contaría con la presencia de altos cargos de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán. Estados Unidos estaría representado por el propio Witkoff, mientras que la delegación de Irán estaría encabezada por su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

La misión diplomática busca equilibrar la presión militar con la apertura de canales de diálogo. Mientras Teherán asegura que su respuesta defensiva incluiría bases regionales de Estados Unidos, Washington busca estabilizar la zona mediante esta ronda de consultas con sus aliados estratégicos en territorio israelí.

