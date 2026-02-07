Yankees traen de regreso a Paul Goldschmidt por un año

Los Yankees de Nueva York siguen formando su equipo para 2026 y decidieron traer de regreso a Paul Goldschmidt por un año y $4 millones de dólares.

Los Bombarderos del Bronx mantendrán un roster bastante similar al que tuvieron en 2025 tras reenganchar a Goldschmidt, Cody Bellinger, Trent Grisham y José Caballero.

Goldschmidt tuvo un promedio de .274 con 10 jonrones, 45 carreras impulsadas y un OPS de .731 después de firmar un contrato de $12.5 millones por un año como agente libre.

El primera base, siete veces ganador del Guante de Oro, aporta defensa y una presencia veterana a un equipo que busca su primer título de Serie Mundial desde 2009. Tiene un promedio de .288 con 372 jonrones, 1,232 carreras impulsadas y un OPS de .882 en 15 temporadas de Grandes Ligas con Arizona (2011-18), St. Louis (2019) y los Yankees.

Paul Goldschmidt’s one-year contract is worth $4 million plus $2 million in incentives based on how many plate appearances he has, per @Joelsherman1



Goldschmidt reportedly could have gotten more elsewhere, but he wanted to stay with the Yankees pic.twitter.com/qOaT8HzpiK — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) February 7, 2026

Yankees esperan que pitcheo haga la diferencia con misma ofensiva en 2026

Los Yankees de Nueva York mantendrán un lineup similar para este 2026, aunque con una rotación de lanzadores un poco diferente.

Aunque una de las diferencias es que el campocorto Anthony Volpe no estará disponible por lesión, por lo que se espera que Caballero tome ese rol en el Opening Day.

El equipo del Bronx viene de ser la franquicia con más jonrones y mejor OPS en todas las Grandes Ligas en 2025.

La dirigencia, liderada por Brian Cashman, espera tener resultados similares y que con mejor pitcheo pelear por el banderín de la División Este de la Liga Americana.

La rotación de lanzadores estará encabezada por Max Fried y Cam Schlitter, pero también están a la espera de Gerrit Cole, quien se está recuperando de la cirugía Tommy John.

Los lanzadores Carlos Rodón y Clarke Schmidt también están en la lista de lesionados y que pueden sumar mucho a la rotación una vez se recuperen.

