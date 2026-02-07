Charros y Tomateros hacen historia al llegar a final de Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán harán historia en la Serie del Caribe tras convertirse en los primeros equipos de un mismo país en llegar a una final del torneo caribeño.

Ambos equipos disputarán el primer lugar en el Estadio Panamericano y romperán una racha de 10 años sin una corona de la Serie del Caribe.

Cabe destacar que México tiene dos equipos en la Serie del Caribe, luego de que Venezuela se bajó del torneo tras perder la sede para el torneo en este año.

Tomateros eliminó a los vigentes campeones de Dominicana

Culiacán avanzó a la final de la Serie del Caribe de béisbol este viernes tras pegar 13 imparables en la victoria por 9-4 sobre los Leones del Escogido dominicanos.

Los dominicanos se fueron delante 2-0, con una carrera en la segunda entrada, impulsada por sencillo de Marco Hernández; y otra en la tercera, por un error del segunda base Carlos Sepúlveda.

En el cuarto episodio los mexicanos le dieron la vuelta al marcador con ‘hit’ de Víctor Mendoza, boleto de Luis Verdugo y cuadrangular de Estevan Florial.

A partir de ahí, Culiacán se fue adelante 5-2 con dos anotaciones en el sexto acto. En el séptimo el conjunto mexicano se escapó en el marcador con un racimo de cuatro carreras.

El relevista Lupe Chávez se hizo cargo de la situación, sacó el tercer out y retiró el noveno episodio para firmar el pase a la final de Culiacán.

Jalisco se llevó una dura semifinal ante Santurce en el pase a la final

Los Charros de Jalisco mexicanos vencieron hoy 8-6 a los Cangrejeros de Santurce puertorriqueños para clasificarse a la final de la Serie del Caribe de Béisbol.

Los Cangrejeros tomaron ventaja en el arranque con un cuadrangular de Yohandy Morales, pero los Charros respondieron en la parte baja con una carrera impulsada de Mateo Gil.

🗣️¡QUÉ ATRAPADÓÓÓÓN DE JULIÁN ORNELAS! 🤯



Los puertorriqueños descontaron dos en el cuarto episodio. Emmanuel Rivera ligó un sencillo y anotó con un lanzamiento descontrolado, después de lo cual, Johneshwy Fargas produjo con imparable.

En el quinto, los caribeños le dieron la vuelta al marcador con otras dos anotaciones, al hilvanar sencillos de Morales, Nelson Velázquez e Isan Díaz, éste para empatar 5-5.

Los mexicanos firmaron su pase a la final con un racimo de tres en el séptimo acto, una impulsada con hit de Mateo Gil y dos con imparable de Leo Heras.

