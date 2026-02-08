Hombre le rompió el cuello a su abuela después de que ella lo pinchara con un cuchillo: Policía

Un hombre de 29 años fue arrestado en Florida tras supuestamente admitir que mató a su abuela de 76 años “rompiéndole el cuello” y “pisándole la cabeza” porque, según declaró a los investigadores, ella lo “pinchó” con un cuchillo de cocina dentro de su vivienda en el condado de Indian River.

Nicholas Leonard Ivey fue detenido esta semana y enfrenta varios cargos relacionados con el uso de bienes de su abuela, incluidos robo de vehículo, uso ilegal y fraudulento de una tarjeta de crédito, y uso criminal de una identificación, según muestran los registros judiciales, según Law&Crime.

Los investigadores señalan que tanto el automóvil como las tarjetas pertenecían a Patricia Dibella, hallada muerta en su apartamento el fin de semana pasado, mientras que la causa formal de homicidio aún estaba pendiente hasta el viernes.

La investigación comenzó cuando el padre de Ivey, yerno de Dibella, llamó al 911 para informar que su hijo le había dicho que la mujer había fallecido. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Ivey fuera del edificio y él mismo confirmó que su abuela estaba muerta dentro del apartamento.

Al ingresar, uno de los oficiales halló el cuerpo boca abajo sobre la cama del dormitorio principal, notando de inmediato que el brazo estaba “extremadamente rígido”.

Durante el traslado a la oficina del sheriff, Ivey hizo comentarios sobre el ataque y afirmó: “Me atacó con un cuchillo”, y luego dijo de manera espontánea que había matado a su abuela.

En una entrevista posterior a la advertencia Miranda, relató que la agresión se produjo después de que Dibella lo pinchara con un cuchillo de cocina y detalló que el incidente ocurrió alrededor de las 9 p. m. del 1 de febrero.

La golpeó varias veces

Según la declaración jurada, Ivey relató que mató a Dibella “rompiéndole el cuello” y golpeándola repetidamente en la cabeza mientras estaba en el suelo, incluso pisándole la cabeza. Después del ataque, trasladó el cuerpo a la cama y limpió la sangre del piso con toallas, las cuales, junto con la sudadera que llevaba puesta durante el incidente, lavó posteriormente.

Los registros indican que, tras los hechos, Ivey condujo el automóvil de su abuela hasta una tienda cercana y utilizó la tarjeta de crédito para comprar cerveza y cigarrillos sin autorización.

La declaración jurada concluye que la investigación sobre la muerte de Dibella continúa debido a la gravedad de los hechos relatados por Ivey.

El acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Indian River con una fianza fijada en $400,000 dólares y tiene programada la lectura formal de cargos el 10 de marzo.