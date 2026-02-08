Trucos para el refrigerio del Super Bowl: tiras de pollo crujiente y una salsa gustosa

El pollo frito es uno de los alimentos más consumidos durante el Super Bowl. Desde las populares alitas de pollo hasta los nuggets, las tiras de pollo crujientes nunca faltan en el menú de snacks para ver el partido.

Para que te destaques como un profesional, traemos una receta de tiras de pechuga con costra de panko y una salsa agridulce. Estas se hornean sobre una rejilla para lograr un acabado crujiente sin necesidad de freírlas; el secreto está en añadir un toque de aceite de oliva al panko y un matiz picante agregando salsa Sriracha al huevo batido.

Para una salsa deliciosa y revolucionaria, incorporamos un ingrediente especial: mermelada de albaricoque (o naranja) derretida con mostaza de Dijon y tomillo fresco. Esta combinación ofrece notas dulces, ácidas y herbáceas, siendo el acompañamiento perfecto para mojar cada pieza dorada.

Esta receta fácil de pollo se termina rápido, por lo que te sugerimos preparar varias tandas para tus invitados.

Tiras de pollo crujientes con salsa de mostaza y albaricoque

Esta preparación es un ejemplo perfecto de cómo elevar un clásico familiar utilizando la técnica del Panko para una textura superior y una salsa que equilibra la acidez de la mostaza con el dulzor frutal.

Ingredientes necesarios

1 1/2 libras de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel (cortadas transversalmente en tiras de 1 pulgada).

de pechugas de pollo deshuesadas y sin piel (cortadas transversalmente en tiras de 1 pulgada). 1/2 taza de harina para todo uso.

de harina para todo uso. 2 huevos grandes.

huevos grandes. 1 1/2 tazas de pan rallado Panko.

de pan rallado Panko. 2 cucharadas de aceite de oliva.

de aceite de oliva. 1/2 cucharadita de Sriracha u otra salsa picante (al gusto).

de Sriracha u otra salsa picante (al gusto). 1 taza de mermelada de albaricoque o naranja.

de mermelada de albaricoque o naranja. 3 cucharadas de mostaza de Dijon.

de mostaza de Dijon. 1/2 cucharadita de hojas de tomillo fresco picadas.

de hojas de tomillo fresco picadas. Sal kosher y pimienta recién molida al gusto.

Preparación paso a paso

Para comenzar, lo primero es precalentar el horno a 200 °C. Es fundamental colocar una rejilla de alambre sobre una bandeja para hornear con borde, ya que esto permitirá que el calor circule uniformemente y el pollo quede perfectamente crujiente por todos lados.

Para facilitar la preparación es clave la organización, así que prepararemos tres tazones poco profundos. En el primero, se mezcla la harina con la sal y la pimienta. En el segundo, se bate los huevos junto con la salsa Sriracha para darle un sutil toque de profundidad. En el tercer tazón, se combina el panko con el aceite de oliva, asegurándose de que el pan rallado quede ligeramente humectado para un dorado óptimo.

El proceso de empanizado debe hacerse en tandas pequeñas para lograr un resultado prolijo. Primero, se pasa cada tira de pollo por la harina retirando cualquier exceso, luego se sumerge en la mezcla de huevo permitiendo que el sobrante escurra bien, y finalmente se cubre con la mezcla de panko. Una vez listas, se colocan en la rejilla separadas por al menos 2,5 cm para asegurar una cocción pareja, horneando en dos tandas si fuera necesario.

Se lleva el pollo al horno hasta que las tiras alcancen un tono dorado vibrante y estén bien cocidas en su interior, lo cual tomará entre 15 a 18 minutos. Es el momento ideal para observar cómo el panko adquiere esa textura irresistible que tanto buscamos en la cocina profesional.

Mientras el pollo está en el horno, se prepara la salsa vertiendo la mermelada en una cacerola pequeña a fuego lento. Se revuelve ocasionalmente hasta que se derrita por completo y, justo en ese punto, se incorpora la mostaza de Dijon y el tomillo fresco. Una vez integrados los sabores, se transfiere la salsa a un tazón pequeño y se sirven las tiras de pollo recién salidas del horno en una fuente elegante para disfrutar de inmediato.

Con información AP

