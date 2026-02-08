Trump felicita a su aliada primera ministra de Japón por su “aplastante” victoria electoral

El presidente Donald Trump felicitó este domingo a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, luego de que las proyecciones oficiales anticiparan una amplia victoria de su coalición en las elecciones generales celebradas en Japón, y le deseó éxito en la aplicación de su programa conservador.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump celebró los resultados preliminares y calificó a Takaichi como “una líder muy respetada y popular”.

“Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy”, escribió el mandatario estadounidense.

De acuerdo con la televisión pública japonesa NHK, a las 23:00 hora local, el Partido Liberal Democrático (PLD), encabezado por Takaichi, junto con su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 de los 465 escaños en disputa en la Cámara Baja, la más relevante del Parlamento japonés.

Trump subrayó que “fue un honor” haber respaldado a Takaichi como candidata y expresó su deseo de que tenga “mucho éxito en la implementación de su agenda conservadora de paz a través de la fortaleza”.

Añadió además que “el maravilloso pueblo de Japón, que votó con tanto entusiasmo, siempre contará con mi firme apoyo”.

Takaichi agradece el respaldo

Takaichi, que asumió como primera ministra en octubre del año pasado, respondió al mensaje de Trump con una declaración en la que destacó la relación bilateral entre ambos países.

La japonesa agradeció “sinceramente” las palabras del presidente estadounidense y manifestó su interés en reforzar los vínculos entre Tokio y Washington.

En su mensaje, señaló que espera visitar la Casa Blanca en la primavera y continuar el trabajo conjunto con Estados Unidos. Subrayó que la alianza entre ambos países se apoya en una “profunda confianza” y en una cooperación “estrecha y sólida”, y afirmó que el potencial de esa relación “es ilimitado”.

Las proyecciones sitúan al PLD de Takaichi por encima de la mayoría absoluta de 233 escaños que la propia mandataria había fijado como objetivo.

La holgada ventaja de la coalición gobernante permitiría además sacar adelante proyectos de ley que han sido rechazados en la Cámara Alta, donde ambos partidos se encuentran en minoría.

Tras conocerse las estimaciones, la primera mujer en gobernar Japón adelantó que no prevé cambios en su equipo de gobierno y apostó por la continuidad.

“Los miembros del Gabinete son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos”, aseguró en una entrevista con la cadena TV Tokyo.

Con información de EFE.