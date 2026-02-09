Chicago: el tiempo para hoy lunes 9 de febrero

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 9 de febrero.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:54 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:16 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago habrá nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 43 grados Fahrenheit (6ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 27 (-3 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 2% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima